Женщина оставила кошку ночевать на улице: ее реакция на утро покорила сеть (фото)
Женщина оставила свою любимицу кошку ночевать за дверью дома на улице, а под утро столкнулась с ее забавной реакцией на это.
Кошка была разъярена поступком своей хозяйки и продемонстрировала ей свои эмоции. Об этой истории рассказало издание Newsweek.
Видеоролик, которым владелица животного поделилась на своей странице в TikTok, демонстрирует, как утром женщина заметила животное у дверей дома. Та сидела за ними и пристально смотрела за тем, что происходит внутри, что сопровождалось громким мяуканьем: животное будто требовало, чтобы владелица обратила внимание и наконец впустила его в дом обратно.
"Утро после того, как ты выбежала на улицу, когда твои люди собирались ложиться спать", — подписала женщина видеоролик.
Когда владелица открыла дверь любимицы, та ворвалась в дом и заглянула внутрь, проверяя, все ли в порядке. Сначала кошка казалась сердитой, однако когда женщина накормила ее и подарила объятия, животное сменило гнев на милость.
"Я думала, что создана для улиц. Оказывается, что нет", — добавила в описании к видеоролику владелица.
Как отреагировали пользователи
Забавные кадры с кошкой, которую заставили ночевать на улице, вызвали волну эмоций среди пользователей TikTok. Видеоролик быстро стал популярным и собрал более 150 тысяч лайков и более 1200 комментариев.
"Бедное существо ничего не ело уже несколько минут", — иронично обратил внимание один из пользователей.
Другая женщина добавила: "Если бы у нее были большие пальцы, она бы бросала камешки в ваше окно".
Однако среди пользователей нашлись и те, у кого подобная ситуация вызвала возмущение. Некоторые упрекали владелицу за то, что она оставила кошку на улице, а сама пошла спать.
"Я бы не смог спать, зная, что мои коты ночуют на улице", — отметил один из комментаторов.
