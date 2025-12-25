Случилось чудо: кошка вернулась домой спустя 5 лет перед Рождеством (фото)
Жительница английского Хадденхема Джилли Фретвелл пережила настоящее рождественское чудо. Ее любимая кошка по кличке Бинди вернулась домой спустя почти пять лет после загадочного исчезновения.
Черная кошка пропала в августе 2020 года. Обычно Бинди уходила из дома всего на несколько часов и всегда возвращалась, поэтому ее отсутствие больше суток сразу насторожило хозяйку. Об этом пишет Mirror.
Британка начала активные поиски. Женщина делала объявления и публикации в соцсетях, обращалась к соседям, но результата не было. Месяцы сменялись годами, а никаких следов питомца так и не появилось.
Со временем Джилли почти смирилась с мыслью, что больше никогда не увидит свою любимицу. Однако незадолго до Рождества произошло неожиданное. В четверг, 18 декабря, женщине позвонили из ветеринарной клиники и сообщили, что кошку с микрочипом нашли.
По словам 29-летней хозяйки, сначала в происходящее было сложно поверить. Лишь увидев Бинди своими глазами, семья окончательно убедилась, что это действительно она.
К удивлению ветеринаров и владельцев, кошка оказалась живой, здоровой и в отличной форме, несмотря на более чем тысячу дней отсутствия дома. Где именно она находилась все это время, остается загадкой. Джилли предполагает, что за Бинди могли ухаживать, возможно, она жила в помещении.
После воссоединения хозяйка не скрывает эмоций и называет случившееся настоящим рождественским чудом. Она также призывает других владельцев обязательно чипировать своих питомцев, ведь именно микрочип помог вернуть Бинди домой.
