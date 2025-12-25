Сталося диво: кішка повернулася додому через 5 років перед Різдвом (фото)
Мешканка англійського Хадденхема Джиллі Фретвелл пережила справжнє різдвяне диво. Її улюблена кішка на прізвисько Бінді повернулася додому через майже п'ять років після загадкового зникнення.
Чорна кішка зникла в серпні 2020 року. Зазвичай Бінді йшла з дому лише на кілька годин і завжди поверталася, тож її відсутність понад добу одразу насторожила господиню. Про це пише Mirror.
Британка почала активні пошуки. Жінка робила оголошення і публікації в соцмережах, зверталася до сусідів, але результату не було. Місяці змінювалися роками, а ніяких слідів вихованця так і не з'явилося.
Згодом Джиллі майже змирилася з думкою, що більше ніколи не побачить свою улюбленицю. Однак незадовго до Різдва сталося несподіване. У четвер, 18 грудня, жінці зателефонували з ветеринарної клініки й повідомили, що кішку з мікрочипом знайшли.
За словами 29-річної господині, спочатку в те, що відбувається, було складно повірити. Лише побачивши Бінді на власні очі, сім'я остаточно переконалася, що це справді вона.
На подив ветеринарів і власників, кішка виявилася живою, здоровою й у чудовій формі, попри більш ніж тисячу днів відсутності вдома. Де саме вона перебувала весь цей час, залишається загадкою. Джиллі припускає, що за Бінді могли доглядати, можливо, вона жила в приміщенні.
Після возз'єднання господиня не приховує емоцій і називає те, що трапилося, справжнім різдвяним дивом. Вона також закликає інших власників обов'язково чипувати своїх улюбленців, адже саме мікрочип допоміг повернути Бінді додому.
