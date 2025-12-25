Підтримайте нас RU
Сталося диво: кішка повернулася додому через 5 років перед Різдвом (фото)

Господиня кішки Бінді та вихованець, який повернувся в сім'ю через п'ять років після зникнення
Джиллі Фретвелл змирилася з думкою, що більше ніколи не побачить свою улюбленицю, але сталося диво | Фото: колаж Фокус

Мешканка англійського Хадденхема Джиллі Фретвелл пережила справжнє різдвяне диво. Її улюблена кішка на прізвисько Бінді повернулася додому через майже п'ять років після загадкового зникнення.

Чорна кішка зникла в серпні 2020 року. Зазвичай Бінді йшла з дому лише на кілька годин і завжди поверталася, тож її відсутність понад добу одразу насторожила господиню. Про це пише Mirror.

Британка почала активні пошуки. Жінка робила оголошення і публікації в соцмережах, зверталася до сусідів, але результату не було. Місяці змінювалися роками, а ніяких слідів вихованця так і не з'явилося.

Згодом Джиллі майже змирилася з думкою, що більше ніколи не побачить свою улюбленицю. Однак незадовго до Різдва сталося несподіване. У четвер, 18 грудня, жінці зателефонували з ветеринарної клініки й повідомили, що кішку з мікрочипом знайшли.

За словами 29-річної господині, спочатку в те, що відбувається, було складно повірити. Лише побачивши Бінді на власні очі, сім'я остаточно переконалася, що це справді вона.

Чорна кішка Бінді із зеленими очима, знайдена через п'ять років після зникнення, яка возз'єдналася з господарями перед Різдвом
На подив ветеринарів і власників, кішка виявилася живою, здоровою і у відмінній формі
Фото: SWNS

На подив ветеринарів і власників, кішка виявилася живою, здоровою й у чудовій формі, попри більш ніж тисячу днів відсутності вдома. Де саме вона перебувала весь цей час, залишається загадкою. Джиллі припускає, що за Бінді могли доглядати, можливо, вона жила в приміщенні.

Після возз'єднання господиня не приховує емоцій і називає те, що трапилося, справжнім різдвяним дивом. Вона також закликає інших власників обов'язково чипувати своїх улюбленців, адже саме мікрочип допоміг повернути Бінді додому.

