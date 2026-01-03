Владельцы впервые оставили собаку дома наедине: увиденное по возвращении вызвало шок (фото)

Владельцы впервые оставили собаку дома наедине на некоторое время. Когда вернулись, то не могли поверить в то, какой "сюрприз" подготовил для них любимец.

За короткое время собака сумела превратить гостиную в доме до неузнаваемости, устроив там сплошной беспорядок. Своей историей поделился пользователь с никнеймом @lisacorbz1 в соцсети Threads.

"Вчера вечером мы впервые оставили Дейва дома одного", — говорится в заметке.

Под текстом один из владельцев показал фотографию помещения. Кадр демонстрирует, как изменилась гостиная в результате игр собаки, которая заскучала в одиночестве. Любимец в частности уничтожил постель и подушки, из-за чего наполнитель оказался по всему помещению.

@lisacorbz1 | состояние гостиной после многочасового пребывания собаки наедине с собой

Сообщение стало популярным среди пользователей. За несколько дней оно собрало более 17 тысяч лайков и еще 4500 комментариев.

"Ты оставила его дома одного с взрывающимся диваном?", — пошутил один из пользователей.

"Один дома" во время Рождества — это никогда не хорошая идея, и Дэйв это хорошо знает!", — заметила другой комментатор.

Другие пользователи шутили по поводу того, что пес "на самом деле этого не делал" и его "могли подставить" таким образом.

Почему собаки устраивают хаос, когда остаются дома наедине?

Часто случается так, что собаки, когда их оставляют одни дома, устраивают беспорядок. Как пишет издание Newsweek, часто питомцы большую часть времени в одиночестве спят, однако иногда скука, тревога или стресс могут спровоцировать у них деструктивное поведение.

На какое время собак можно оставить дома в одиночестве — зависит от ряда факторов:

возраста;

здоровье;

дрессировка;

личности.

Большинство взрослых собак могут выдерживать от четырех до шести часов в одиночестве, а некоторые — даже до восьми. Однако это возможно при условии, что у них достаточно пространства и обустроены другие возможности, утверждают эксперты.

