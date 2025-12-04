Собаке не разрешают спать на диване: сеть покорило то, что неожиданно разоблачили владельцы (фото)

34-летняя Алесия из Торонто, что в Канаде, запретила своей собаке спать на кровати. Однако однажды она решила проследить за любимцем: теперь владелица не может смириться с тем, что увидела.

Выяснилось, что когда она покидает дом, наблюдательный щенок тут же нарушает все запреты и удобно усаживается там, где ему нравится. Своей забавной историей женщина поделилась в TikTok, где видеоролик собрал более 29 тысяч лайков за несколько дней.

"Моей собаке не разрешается спать на диване. И все же именно это я вижу каждый вечер, когда возвращаюсь домой", — подписала кадры владелица.

Скриншот | пудель обходит все запреты и хитрит, пока никого нет дома

Как рассказала Алесия в комментарии для издания Newsweek, ее пудель послушный, когда все дома, и не залезает на диван при хозяевах. Однако как только люди покидают дом по делам, любимец тут же возвращается на самое удобное для него место в доме.

"Каждый раз, когда мы с женихом возвращаемся домой с работы и т.д., он мирно спит на диване, ожидая нашего возвращения", — отметила владелица.

По ее словам, после возвращения женщины и жениха домой пудель спрыгивает с кровати, виляет хвостом и делает вид, будто ничего не произошло, продолжая себя вести вежливо.

Пользователи TikTok бурно отреагировали на историю Алесии. В основном — стали на защиту пуделя, оправдывая его поведение тем, что он на самом деле лежит не на диване, а на одеяле, и таким образом нашел для себя "лазейку".

"Он на одеяле на диване, а не непосредственно на диване — лазейка", — заметила пользовательница.

"Извините, что поднимаю этот вопрос, но это его диван, который он вам позволяет использовать", — пояснил другой комментатор.

Как отучить собак спать на диване

Питомцы любят диваны, поскольку они мягкие, теплые и сохраняют запах хозяев, что дает им ощущение безопасности. Для того, чтобы отучить собак спать там, эксперты Centre of Excellence советуют придерживаться последовательных шагов:

определить четкие правила и придерживаться их;

создать хорошую альтернативу;

использовать команды и приучить животное к ним;

ограничить доступ, когда никого нет дома: закрывать комнату или сделать диван "менее привлекательным" для питомца.

