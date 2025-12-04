Собаке не разрешают спать на диване: сеть покорило то, что неожиданно разоблачили владельцы (фото)
34-летняя Алесия из Торонто, что в Канаде, запретила своей собаке спать на кровати. Однако однажды она решила проследить за любимцем: теперь владелица не может смириться с тем, что увидела.
Выяснилось, что когда она покидает дом, наблюдательный щенок тут же нарушает все запреты и удобно усаживается там, где ему нравится. Своей забавной историей женщина поделилась в TikTok, где видеоролик собрал более 29 тысяч лайков за несколько дней.
"Моей собаке не разрешается спать на диване. И все же именно это я вижу каждый вечер, когда возвращаюсь домой", — подписала кадры владелица.
Как рассказала Алесия в комментарии для издания Newsweek, ее пудель послушный, когда все дома, и не залезает на диван при хозяевах. Однако как только люди покидают дом по делам, любимец тут же возвращается на самое удобное для него место в доме.
"Каждый раз, когда мы с женихом возвращаемся домой с работы и т.д., он мирно спит на диване, ожидая нашего возвращения", — отметила владелица.
По ее словам, после возвращения женщины и жениха домой пудель спрыгивает с кровати, виляет хвостом и делает вид, будто ничего не произошло, продолжая себя вести вежливо.
Пользователи TikTok бурно отреагировали на историю Алесии. В основном — стали на защиту пуделя, оправдывая его поведение тем, что он на самом деле лежит не на диване, а на одеяле, и таким образом нашел для себя "лазейку".
"Он на одеяле на диване, а не непосредственно на диване — лазейка", — заметила пользовательница.
"Извините, что поднимаю этот вопрос, но это его диван, который он вам позволяет использовать", — пояснил другой комментатор.
Как отучить собак спать на диване
Питомцы любят диваны, поскольку они мягкие, теплые и сохраняют запах хозяев, что дает им ощущение безопасности. Для того, чтобы отучить собак спать там, эксперты Centre of Excellence советуют придерживаться последовательных шагов:
- определить четкие правила и придерживаться их;
- создать хорошую альтернативу;
- использовать команды и приучить животное к ним;
- ограничить доступ, когда никого нет дома: закрывать комнату или сделать диван "менее привлекательным" для питомца.
