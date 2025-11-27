Пара приобрела крошечного бигля: впоследствии они поняли, что что-то пошло не так (фото)

Пара из Питсбурга, штат Пенсильвания в США, решила завести новую собаку и искала щенка породы бигль на различных площадках, пытаясь сэкономить средства. Им удалось найти желанного щенка, однако со временем они поняли, что что-то пошло не так.

Семейной паре удалось найти щенка среди объявлений в Facebook, где они выложили за него всего 300 долларов, что гораздо меньше, чем хотят на профессиональных площадках. Историю своих родителей рассказал Карл Унггой в TikTok.

Наткнувшись на объявление, пара договорилась с продавцом о живой встрече, однако условия сложились так, что родители Карла не могли тщательно рассмотреть щенка. При этом тревожным сигналом стало то, что продавец "очень спешил", как отметил парень в комментарии для издания Newsweek.

"Когда они туда приехали, человек вышел из машины, держа щенка, и сразу подошел к окнам моего папы. Дрожа, он спросил моего папу, все ли в порядке, будто спешил", — отметил Карл.

К тому же, когда отец передал деньги, продавец их даже не считал. Счастливая пара не заметила ничего подозрительного, поскольку им удалось найти желанную собаку и еще и сэкономить средства.

Когда все пошло не так.

По возвращении домой щенку дали имя Белла. В течение первых месяцев все было прекрасно и щенок выглядел так, как и другие бигли. Однако через некоторое время родители начали тревожиться, поскольку любимица непрерывно росла.

Newsweek | щенок оказался собакой породы кунхаунд

В конце концов, выяснилось, что Белла — вовсе не бигль, а, скорее, кунхаунд.

Несмотря на это, семья обожает свою любимицу и счастлива, что собака растет у них. Белла покорила сердца как родителей, так и самого Карла, из-за чего они не жалуются, а лишь наблюдают за тем, как меняется щенок.

История стала популярной среди пользователей TikTok и собрала там более 160 тысяч лайков и еще более 1000 комментариев.

"Честно говоря, она действительно была похожа на бигля, когда была щенком", — заметил один из пользователей.

Другой комментатор обратила внимание, что щенок был размером со взрослого бигля в момент, когда семья его приютила.

