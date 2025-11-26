Пара не могла понять, куда пропадают деньги: потом они увидели, что делает кошка (фото)

Пара долго не могла понять, куда деваются наличные, которые парень оставляет на открытом месте в доме. Однажды они разоблачили тайну исчезновения, проследив за своей кошкой.

Несколько недель ушло на то, чтобы осознать, что наличные деньги парня крадет кошка девушки, а потом прячет деньги в своем "кошачьем королевстве". Об этой истории рассказало издание Newsweek.

После длительных поисков загадочно пропавших денег в доме, к которым доступа больше не имел никто, Кейтлин вместе с парнем решили заглянуть с "обысками" в кошачий домик, установленный вблизи тумбочки, куда парень клал наличные. Мужчина засунул руку в кошачий тайник и начал доставать оттуда деньги пачками.

Newsweek | пара застукала кошку с поличным, когда та воровала деньги

Интересно, что во время обысков кошка села неподалеку и пристально наблюдала за происходящим.

"Типичная кошка любит сбрасывать вещи с тумбочки. Мой парень положил свои деньги на тумбочку, которая стоит рядом с кошачьим домиком. Кот сбрасывал деньги с тумбочки в кошачий домик", — рассказала Кейтлин в комментарии изданию.

Девушка призналась, что ранее подобных случаев с ее любимицей не случалось. Вспомнила лишь одну похожую ситуацию, когда ей пришлось прятать от кошки кошачью мяту, поскольку та постоянно пыталась ее украсть.

Реакция пользователей

Кейтлин поделилась забавной историей в TikTok. Видео быстро стало популярным среди пользователей и собрало более 6,2 миллиона просмотров и сотни комментариев. Большинство пользователей встали на защиту кошки.

"У него был ордер? Это похоже на незаконный обыск, не знаю", — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь предположил, что кошка не крала, а наоборот — находила деньги и помещала их в своем тайнике, чтобы они никуда не пропали.

