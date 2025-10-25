Женщина завела кошку после переезда на новую квартиру: уже через месяц получила неожиданный сюрприз (фото)

Женщина переехала на свою первую квартиру и решила по этому случаю приютить кошку. Однако уже через месяц она поняла, что что-то не так.

Кэролайн заметила, что кошка по имени Тулуза начала нетипично стремительно набирать вес. О курьезной истории женщина рассказала медиа Newsweek.

Радость от переезда на новое жилье омрачили переживания, что с ее новой любимицей могло быть что-то не так. Нетипично быстрый набор веса и то, что кошку стало чаще рвать, встревожили женщину, и она начала выяснять, в чем дело.

"Я заметила, что ее живот округлился, а также, казалось, она блевала чаще, чем обычно для кошки", — поделилась владелица.

Кошка позвонила предыдущему владельцу, чтобы убедиться, не контактировала ли кошка с котами во время пребывания в его питомнике. Тот заверил, что делал все возможное, чтобы отделить животных.

После этого женщина обратилась к ветеринару, который подтвердил все то, о чем она начала догадываться.

Скриншот | котенка, которого родила кошка, и снимок о беременности

Женщина была шокирована, но в то же время очень взволнована, поскольку уже вскоре ей суждено было стать "кошачьей бабушкой".

"Я была так удивлена, но в то же время и так взволнована! Я знала, что меня ждет что-то невероятное, но я была готова", — призналась Кэролайн.

Через некоторое время ее любимица родила четырех котят. Они жили с Кэролайн и своей мамой Тулузой в новой квартире, но когда подросли, то женщина отдала их в надежные руки — близким друзьям, чтобы иметь возможность наблюдать, как они растут. Однако одного котенка оставила себе.

Своей историей женщина решила поделиться в TikTok и собрала бурную реакцию пользователей. Видеоролик собрал более 4,7 миллиона просмотров, почти миллион лайков и тысячи комментариев.

"Ты так быстро стала мамой и бабушкой", — отметил один из пользователей.

У многих комментаторов история Кэролайн вызвала смех. Некоторые же поделились собственными историями из жизни с любимцами.

