Жінка завела кішку після переїзду на нову квартиру: вже через місяць отримала несподіваний сюрприз (фото)

Жінка переїхала на свою першу квартиру і вирішила з цієї нагоди прихистити кішку. Однак вже через місяць вона зрозуміла, що щось не так.

Керолайн помітила, що кішка на ім'я Тулуза почала нетипово стрімко набирати вагу. Про курйозну історію жінка розповіла медіа Newsweek.

Радість від переїзду на нове житло затьмарили переживання, що з її новою улюбленицю могло бути щось не так. Нетипово швидкий набір ваги та те, що кішка почала частіше блювати, стривожили жінку, й вона почала з'ясовувати, у чому річ.

"Я помітила, що її живіт округлився, а також, здавалося, вона блювала частіше, ніж зазвичай для кішки", — поділилася власниця.

Кішка зателефонувала попередньому власнику, аби переконатися, чи кішка не контактувала з котами під час перебування у його розпліднику. Той запевнив, що робив усе можливе, аби відділити тварин.

Після цього жінка звернулася до ветеринара, який підтвердив все те, про що вона почала здогадуватися.

Скриншот | кошеня, яке народила кішка, і знімок про вагітність

Жінка була шокована, однак водночас дуже схвильована, оскільки вже невдовзі їй судилося стати "котячою бабусею".

"Я була так здивована, але водночас і так схвильована! Я знала, що мене чекає щось неймовірне, але я була готова", — зізналася Керолайн.

Через деякий час її улюблениця народила чотирьох кошенят. Вони мешкали із Керолайн та своєю мамою Тулузою у новій квартирі, але коли підросли, то жінка віддала їх у надійні руки — близьким друзям, аби мати змогу спостерігати, як вони ростуть. Проте одне кошеня залишила собі.

Своєю історією жінка вирішила поділитися у TikTok й зібрала бурхливу реакцію користувачів. Відеоролик зібрав понад 4,7 мільйона переглядів, майже мільйон уподобань та тисячі коментарів.

"Ти так швидко стала мамою і бабусею", — зауважив один із користувачів.

У багатьох коментаторів історія Керолайн викликала сміх. Дехто ж поділився власними історіями з життя з улюбленцями.

