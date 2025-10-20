Жінка встановила автоматичну годівницю для кішки: однак тварина придумала, як обійти систему (фото)

30-річна мешканка Х'юстона, що у штаті Техас, США, вирішила встановити вдома автоматичну годівницю для контролю порцій та дотримання графіків харчування її улюблениці. Однак вона не була готовою до того, що кішка зможе її обхитрувати.

Александра Келсі, власниця двох котів, раптово з'ясувала, що тварина одного разу зламала годівницю, з'ївши великий запас корму, заготовлений наперед. Про інцидент вона поділилася з кореспондентами видання Newsweek.

Жінка подумала про автоматичну годівницю, коли помітила, що її улюбленці відчувають нестачу їжі, через що почали агресивно переїдати корм, а також доїдати залишки їжі, які були на обідньому столі. Тоді вона почала використовувати автоматичний прилад для годування тварин — все для того, аби контролювати порції та загалом режим харчування улюбленців.

Однак у серпні стався випадок, коли одна з кішок на ім'я Спарроу зуміла поламати свою годівницю. Мало того, тварина з'їла запас корму, якого б мало вистачити на тиждень або ж два.

"Моя кішка зламала свою автоматичну годівницю і за ніч з'їла їжу, якої вистачило б на тиждень-два", — розповіла Александра.

кішка після того, як зламала автоматичну годівницю

На кадрах, якими жінка поділилася з користувачами у TikTok, видно наслідки переїдання тварини, яка зламала годівницю та поласувала улюбленим кормом досхочу. На фото, які показала Александра, жінка підняла улюбленицю й у кадр потрапив округлий живіт кішки. Однак улюблениця, здається, зовсім не відчувала докорів совісті через свій вчинок.

Відеоролик здобув шалену популярність у мережі, здобувши понад 7 мільйонів переглядів та ще понад мільйон уподобань. Користувачі бурхливо відреагували на історію Александри, однак їхні думки розділилися: комусь ситуація здається комічною, а хтось почав серйозно розмірковувати над тим, як же правильно потрібно годувати котів, аби подібних випадків не траплялося.

"Усіх котів слід годувати вільно, оскільки вони хижаки, вони не переїдають природним чином. Наявність їжі, коли вони голодні, відповідає їхнім природним інстинктам і не призведе до перегодовування", — зауважив один із користувачів.

Як не перегодовувати кота?

Котяче харчування відіграє одну з найважливіших ролей у здоров'ї тварини. Медіа We Love Catz розповідає, які ознаки вказують на те, що власники перегодовують своїх котів:

власник не звертає особливої уваги на тип їжі — кота не варто годувати лише сухим кормом;

власник не відміряє порції їжі: котів краще годувати кілька разів на день невеликими порціями;

господар не враховує унікальні характеристики улюбленця: йдеться про спосіб життя тварини, вік, здоров'я тощо;

власник забуває про котячі "ласощі" у раціоні.

