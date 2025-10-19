Жінка встановила камеру спостереження за кішкою: те, улюблениця робить наодинці, розбило їй серце (фото)

Еріка з Пенсільванії у США встановила у будинку камеру відеоспостереження, аби спостерігати, що робить її кішка, коли залишається наодинці вдома. Однак вона не була готовою до побачених кадрів.

Жінка раптом усвідомила, що її кішка Паніні відчуває, коли вона йде з дому та гуляє, доки вона перебуває на самоті. Про це Еріка розповіла у коментарі для видання Newsweek.

На кадрах, які вона побачила після повернення додому, видно, що Паніні зовсім не насолоджується перебуванням наодинці. Навпаки, коли жінка покинула помешкання, її улюблениця залишається на цілий день біля дверей, очікуючи на повернення своєї власниці.

кішка на самоті у будинку, коли власниці немає вдома

Еріка відчула себе винною і зізналася ЗМІ, що ці кадри буквально "розбивають їй серце". Також вона поділилася історією про Паніні: з'ясувалося, що це 3-річна кішка, яку Еріка прихистила у віці близько 6 місяців.

Жінка з розбитим серцем вирішила, що їй потрібно взяти ще одну кішку із притулку, аби її Паніні не сумувала, коли залишається наодинці.

Також Еріка поділилася у соцмережі Reddit кадрами, що робить кішка наодинці. Відеоролик швидко здобув популярність серед користувачів, зібравши сотні коментарів та тисячі уподобань.

Люди поділилися власними історіями та порадами щодо залишення котів наодинці.

"У мене була одна кішка, яка сиділа на кухонному столі та дивилася на двері, поки я не поверталася додому, тому я купила їй друга. Тепер у мене є дві кішки, які сидять на кухонному столі та дивилися на двері, чекаючи, поки я повернуся додому", — розказала одна користувачка.

Інший користувач порадив вмикати звуки природи чи завести кошеня, аби тварина не сумувала.

Які ознаки свідчать про те, що котові сумно

Коти, як і люди, відчувають різні емоції, у тому числі сум. На це можуть вказувати різноманітні ознаки: як пише РБК-Україна, навіть якщо коти не здатні плакати, то це не означає, що у них все гаразд. Ось які ознаки вказують на те, що тварині сумно:

перестають гратися з улюбленими іграшками;

змінюється апетит;

змінилася поведінка щодо користування туалетом;

уникають контактів або ж виявляють надмірну прив'язаність до власників;

відстороняються або надмірно нявкають;

показують деструктивну поведінку.

Також ознаками туги у котів можуть бути зміни у місцях сну чи догляді за собою.

