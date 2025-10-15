Чоловік знайшов покинуте кошеня на порозі дому: через деякий час він усвідомив, як сильно помилявся (фото)

Чоловік натрапив на порозі будинку на несподівану живу знахідку й подумав, що йому підкинули кошеня. Однак коли він придивився уважніше, то зрозумів, що це насправді не так.

Домовласник виявив на порозі ніщо інше, як дитинча рисі, яке спершу сплутав зі звичайним кошеням. Його історія викликала сміх у користувачів платформи Reddit, де він поділився зі своєю пригодою, викликавши сміх та здивування.

"Цей милий малюк з'явився сьогодні вранці і був напрочуд спокійним. Він дозволив мені сісти поруч і погладити його", — розповів чоловік.

Спершу він не запідозрив нічого дивного й думав, що у нього на порозі покинуте кошеня. Тварина була спокійною, а у певний момент перевернулася животом вгору та почала навіть муркотіти, задоволена тим, що її гладять.

Аж раптом чоловік зрозумів, що це зовсім не кошеня, а дитинча рисі. На це вказували характерні особливості зовнішності, зокрема гострі вуха у тваринки.

Reddit: u/Affectionate_Lime880 | чоловік знайшов на порозі дитинча рисі

Після цього у домовласника виникло збентеження. Він не розумів, що робити з твариною далі, оскільки йому здалося, що крихітне дитинча рисі виявило до нього прихильність. До того ж поблизу дитинчати не виявилося ані його батьків, ані інших представників сімейства чи зграї.

"Невже ця тваринка просто прив'язалася до мене? Я знаю, що їх неможливо повністю приручити, але вони поводяться дуже мило", — запитав він у користувачів, поцікавившись, що йому робити далі.

Кадри швидко здобули популярність у соціальних мережах і всього через кілька днів здобули понад 103 тисяч уподобань та кілька тисяч коментарів.

Один із користувачів платформи пожартував, що чоловік натрапив на "заборонене кошеня".

"Яка мила вбивча кішечка", — написала інша коментаторка.

Зрештою, як відповів домовласник у коментарях, він зв'язався зі службою порятунку диких тварин, яка мала приїхати та забрати малюка.

Чому не можна одомашнити рись?

Попри те, що останніми роками у світі поширений тренд заведення екзотичних і незвичних домашніх улюбленців, це не завжди може бути вдалою ідеєю. На порталі A-Z Animals експерти розповіли, чому рись не можна завести як домашню тварину:

рись вимагає великих диких територій для полювання та мандрів;

рись потребує свіжої здобичі, з балансом поживних речовин з природи;

рисі уникають тривалих контактів, оскільки вважаються "самітниками";

рисі схильні до несподіваної поведінки та агресії, оскільки є хижаками.

До того ж у багатьох країнах світу є заборона на одомашнення цих тварин.

