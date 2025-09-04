"Ніколи не забуде": прогулянка лісом закінчилася для дівчини зустріччю з хижаками (фото)

Мешканка Естонії випадково побачила рідкісну сцену з дикою твариною. Під час прогулянки велосипедною доріжкою неподалік міста Маарду жінка помітила рись із чотирма кошенятами.

Маар'я Лійв розповіла виданню Maaleht, що момент став для неї "дійсно особливим" і що вона "ніколи цього не забуде". На записі, зробленому нею, видно трьох малюків, а четвертий ховається в кущах. Відео швидко розійшлося інтернетом і викликало захват у користувачів.

За даними ERR News, таке рідкісне спостереження свідчить про відновлення популяції рисей у регіоні. Раніше їхня чисельність знижувалася, але останніми роками ситуація поступово поліпшується.

Зоолог Уудо Тімм пояснив, що поява рисей у приміських зонах — явище нормальне.

"Дикі тварини століттями використовували одні й ті самі стежки та нерідко виходять до житлових районів", — зазначив він.

Учений підкреслив, що рисі не становлять загрози для людини, проте вони залишаються дикими хижаками, яким необхідно залишати простір. Нападів на людей не зафіксовано, найчастіше тварини воліють ховатися. При цьому він застеріг від спроб наблизитися до них заради фотографій або селфі.

Жителі сусідніх районів також повідомляли про зустрічі з рисями. Так, у селі Мойсамаа в повіті Ляене-Вірумаа місцева мешканка помітила дорослу особину, яка спокійно сиділа на камені біля лісового узлісся.

За даними Міжнародного фонду захисту тварин (IFAW), рисі — важливий хижак в екосистемі. Вони регулюють чисельність кроликів, гризунів та оленів, захищаючи рослинність від надмірного виїдання. У багатьох країнах Європи зникнення рисей уже призвело до проблем із перенаселенням копитних.

