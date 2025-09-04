Дикий ведмідь втомлюється від спеки і плескається в чужому басейні (відео)

Сімейна пара з Лос-Анджелеса (США) зняла на відео, як дикий ведмідь освіжається в їхньому домашньому басейні.

Ролик швидко набрав сотні тисяч переглядів в Instagram. Замість того щоб прогнати звіра, господарі вирішили "співіснувати" з ним.

У відео, опублікованому в акаунті @poolbearlife, видно, як великий чорний ведмідь стрибає в басейн, лежить на надувному колі у формі кексу і грає з надувними кульками. Автор поста жартома назвав момент "чистим блаженством" і підкреслив, що це не монтаж, а реальний випадок.

Браян Гордон, який зняв ролик разом із партнером Рікардо Мартінесом, розповів, що вони живуть поруч із національним лісом і намагаються пропагувати мирне співіснування з дикою природою.

"Ми назвали її Панкі. Вона весела і допитлива. Зазвичай ведмеді проводять у нас лише кілька хвилин, охолоджуються і йдуть назад у ліс", — зазначив Гордон.

За словами господарів будинку, вони навчилися дотримуватися правил безпеки: не залишають сміття та їжу на вулиці, тримають вікна зачиненими і спостерігають за тваринами тільки через камери.

"Ведмеді не агресивні. Вони радше байдужі: якщо бачать нас на вулиці, обходять стороною", — розповів Гордон.

Ведмідь лежить на надувному колі у формі кексу і грається з надувними кульками Фото: Instagram

Крім ведмедів, у районі часто зустрічаються рисі, олені, койоти та навіть гірські леви.

Відео з ведмедем зібрало вже понад 522 000 переглядів і 37 000 лайків. Користувачі залишають десятки коментарів, жартуючи і захоплюючись ситуацією:

"Як роздобути собі ведмедя для басейну?", "Спасибі, що даєте змогу цим тваринам просто насолоджуватися життям", "Ведмідь плаває на надувному крузі на 1000% краще за мене", — писали вони.

