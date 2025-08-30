Мавпа вкрала сумку з грошима і "засипала" людей купюрами (відео)

В індійському штаті Уттар-Прадеш стався незвичайний інцидент, який викликав ажіотаж у соціальних мережах.

У районі Аурайя, на території техсіла (одиниця адміністративного поділу в Індії) Бідхуна, мавпа викрала сумку з великою сумою грошей і влаштувала справжній "грошовий дощ". Про це повідомляє Times of India.

За даними місцевих ЗМІ, Рохіташ Чандра, вчитель із села Дондапур, приїхав у Техсіл зі своїм сином для завершення угоди щодо землі. У багажнику мотоцикла чоловік залишив сумку з 80 000 рупій (трохи більше 35 тисяч гривень). Поки він займався документами з адвокатом, мавпа витягла сумку і забралася з нею на дерево.

Несподівано тварина стала кидати купюри номіналом 500 рупій (230 гривень) прямо з гілок. Люди, які опинилися поруч, кинулися збирати гроші. На кадрах, що стали вірусними в соцмережах, видно, як перехожі наввипередки рвуться до падаючих купюр, дехто лізе на сараї і дерева, щоб дістати застряглі банкноти.

Чандра звернувся до жителів із проханням повернути гроші. Однак назад отримати вдалося лише 52 000 рупій (приблизно 24 тисячі гривень), решта 28 000 зникли (приблизно 13 тисяч гривень). На відео чути, як один з очевидців закликає людей проявити чесність: "Це його кровно зароблені гроші, віддайте їх йому".

Випадок викликав бурхливе обговорення в інтернеті: користувачі діляться роликом, іронізуючи, що для одних людей це стало випробуванням чесності, а для інших — несподіваною удачею.

