Обезьяна украла сумку с деньгами и "засыпала" людей купюрами (видео)

В индийском штате Уттар-Прадеш произошел необычный инцидент, который вызвал ажиотаж в социальных сетях.

В районе Аурайя, на территории техсила (единица административного деления в Индии) Бидхуна, обезьяна похитила сумку с крупной суммой денег и устроила настоящий "денежный дождь". Об этом сообщает Times of India.

По данным местных СМИ, Рохиташ Чандра, учитель из деревни Дондапур, приехал в техсил со своим сыном для завершения сделки по земле. В багажнике мотоцикла мужчина оставил сумку с 80 000 рупий (чуть более 35 тысяч гривен). Пока он занимался документами с адвокатом, обезьяна вытащила сумку и забралась с ней на дерево.

Неожиданно животное стало бросать купюры достоинством 500 рупий (230 гривен) прямо с веток. Люди, оказавшиеся рядом, кинулись собирать деньги. На кадрах, ставших вирусными в соцсетях, видно, как прохожие наперегонки рвутся к падающим купюрам, некоторые лезут на сараи и деревья, чтобы достать застрявшие банкноты.

Чандра обратился к жителям с просьбой вернуть деньги. Однако назад получить удалось лишь 52 000 рупий (примерно 24 тысячи гривен), остальные 28 000 исчезли (примерно 13 тысяч гривен). На видео слышно, как один из очевидцев призывает людей проявить честность: "Это его кровно заработанные деньги, отдайте их ему".

Случай вызвал бурное обсуждение в интернете: пользователи делятся роликом, иронизируя, что для одних людей это стало испытанием честности, а для других — неожиданной удачей.

