Дикий медведь устает от жары и плескается в чужом бассейне (видео)

Семейная пара из Лос-Анджелеса (США) сняла на видео, как дикий медведь освежается в их домашнем бассейне.

Ролик быстро набрал сотни тысяч просмотров в Instagram. Вместо того чтобы прогнать зверя, хозяева решили "сосуществовать" с ним.

В видео, опубликованном в аккаунте @poolbearlife, видно, как большой черный медведь прыгает в бассейн, лежит на надувном круге в форме кекса и играет с надувными шариками. Автор поста в шутку назвал момент "чистым блаженством" и подчеркнул, что это не монтаж, а реальный случай.

Брайан Гордон, снявший ролик вместе с партнером Рикардо Мартинесом, рассказал, что они живут рядом с национальным лесом и стараются пропагандировать мирное сосуществование с дикой природой.

"Мы назвали ее Панки. Она веселая и любознательная. Обычно медведи проводят у нас всего несколько минут, охлаждаются и уходят обратно в лес", — отметил Гордон.

По словам хозяев дома, они научились соблюдать правила безопасности: не оставляют мусор и еду на улице, держат окна закрытыми и наблюдают за животными только через камеры.

"Медведи не агрессивны. Они скорее равнодушны: если видят нас на улице, обходят стороной", — рассказал Гордон.

Медведь лежит на надувном круге в форме кекса и играет с надувными шариками Фото: Instagram

Помимо медведей, в районе часто встречаются рыси, олени, койоты и даже горные львы.

Видео с медведем собрало уже более 522 000 просмотров и 37 000 лайков. Пользователи оставляют десятки комментариев, шутя и восхищаясь ситуацией:

"Как заполучить себе медведя для бассейна?", "Спасибо, что позволяете этим животным просто наслаждаться жизнью", "Медведь плавает на надувном круге на 1000% лучше меня", — писали они.

