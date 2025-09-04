"Никогда не забудет": прогулка по лесу закончилась для девушки встречей с хищниками (фото)

Жительница Эстонии случайно увидела редкую сцену с диким животным. Во время прогулки по велосипедной дорожке недалеко от города Маарду женщина заметила рысь с четырьмя котятами.

Маарья Лийв рассказала изданию Maaleht, что момент стал для нее "действительно особенным" и что она "никогда этого не забудет". На записи, сделанной ею, видны трое малышей, а четвертый прячется в кустах. Видео быстро разошлось по интернету и вызвало восторг у пользователей.

По данным ERR News, столь редкое наблюдение свидетельствует о восстановлении популяции рысей в регионе. Ранее их численность снижалась, но в последние годы ситуация постепенно улучшается.

Зоолог Уудо Тимм пояснил, что появление рысей в пригородных зонах — явление нормальное.

"Дикие животные веками использовали одни и те же тропы и нередко выходят к жилым районам", — отметил он.

Ученый подчеркнул, что рыси не представляют угрозы для человека, однако они остаются дикими хищниками, которым необходимо оставлять пространство. Нападения на людей не зафиксированы, чаще всего животные предпочитают скрываться. При этом он предостерег от попыток приблизиться к ним ради фотографий или селфи.

Жители соседних районов также сообщали о встречах с рысями. Так, в деревне Мыйсамаа в уезде Ляэне-Вирумаа местная жительница заметила взрослую особь, спокойно сидевшую на камне у лесной опушки.

По данным Международного фонда защиты животных (IFAW), рыси — важный хищник в экосистеме. Они регулируют численность кроликов, грызунов и оленей, защищая растительность от чрезмерного выедания. Во многих странах Европы исчезновение рысей уже привело к проблемам с перенаселением копытных.

