Мужчина нашел брошенного котенка на пороге дома: через некоторое время он осознал, как сильно ошибался (фото)
Мужчина наткнулся на пороге дома на неожиданную живую находку и подумал, что ему подбросили котенка. Однако когда он присмотрелся внимательнее, то понял, что это на самом деле не так.
Домовладелец обнаружил на пороге ничто иное, как детеныша рыси, которого сначала спутал с обычным котенком. Его история вызвала смех у пользователей платформы Reddit, где он поделился со своим приключением, вызвав смех и удивление.
"Этот милый малыш появился сегодня утром и был удивительно спокойным. Он позволил мне сесть рядом и погладить его", — рассказал мужчина.
Сначала он не заподозрил ничего странного и думал, что у него на пороге брошенный котенок. Животное было спокойным, а в какой-то момент перевернулось животом вверх и начало даже мурлыкать, довольное тем, что его гладят.
Вдруг мужчина понял, что это вовсе не котенок, а детеныш рыси. На это указывали характерные особенности внешности, в частности острые уши у животного.
После этого у домовладельца возникло смущение. Он не понимал, что делать с животным дальше, поскольку ему показалось, что крошечный детёныш рыси проявил к нему расположение. К тому же поблизости детёныша не оказалось ни его родителей, ни других представителей семейства или стаи.
"Неужели это животное просто привязалось ко мне? Я знаю, что их невозможно полностью приручить, но они ведут себя очень мило", — спросил он у пользователей, поинтересовавшись, что ему делать дальше.
Кадры быстро обрели популярность в социальных сетях и всего через несколько дней получили более 103 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев.
Один из пользователей платформы пошутил, что мужчина наткнулся на "запретного котенка".
"Какая милая убийственная кошечка", — написала другая комментаторка.
В конце концов, как ответил домовладелец в комментариях, он связался со службой спасения диких животных, которая должна была приехать и забрать малыша.
Почему нельзя одомашнить рысь?
Несмотря на то, что в последние годы в мире распространен тренд заведения экзотических и необычных домашних питомцев, это не всегда может быть удачной идеей. На портале A-Z Animals эксперты рассказали, почему рысь нельзя завести в качестве домашнего животного:
- рысь требует больших диких территорий для охоты и путешествий;
- рысь нуждается в свежей добыче, с балансом питательных веществ из природы;
- рыси избегают длительных контактов, поскольку считаются "затворниками";
- рыси склонны к неожиданному поведению и агрессии, поскольку являются хищниками.
К тому же во многих странах мира есть запрет на одомашнивание этих животных.
Напомним, в сентябре жительница Эстонии рассказала, как ее прогулка закончилась встречей с хищниками.
Также в июле женщина внезапно узнала, что прирученный ею котенок оказался диким зверем.