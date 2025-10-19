Женщина установила камеру наблюдения за кошкой: то, что любимица делает наедине, разбило ей сердце (фото)

Эрика из Пенсильвании в США установила в доме камеру видеонаблюдения, чтобы наблюдать, что делает ее кошка, когда остается наедине дома. Однако она не была готова к увиденным кадрам.

Женщина вдруг осознала, что ее кошка Панини чувствует, когда она уходит из дома и гуляет, пока она находится в одиночестве. Об этом Эрика рассказала в комментарии для издания Newsweek.

На кадрах, которые она увидела после возвращения домой, видно, что Панини совсем не наслаждается пребыванием наедине. Наоборот, когда женщина покинула помещение, ее любимица остается на целый день у дверей, ожидая возвращения своей владелицы.

Newsweek

Эрика почувствовала себя виноватой и призналась СМИ, что эти кадры буквально "разбивают ей сердце". Также она поделилась историей о Панини: выяснилось, что это 3-летняя кошка, которую Эрика приютила в возрасте около 6 месяцев.

Женщина с разбитым сердцем решила, что ей нужно взять еще одну кошку из приюта, чтобы ее Панини не грустила, когда остается в одиночестве.

Также Эрика поделилась в соцсети Reddit кадрами, что делает кошка в одиночестве. Видеоролик быстро получил популярность среди пользователей, собрав сотни комментариев и тысячи лайков.

Люди поделились собственными историями и советами по оставлению котов наедине.

"У меня была одна кошка, которая сидела на кухонном столе и смотрела на дверь, пока я не возвращалась домой, поэтому я купила ей друга. Теперь у меня есть две кошки, которые сидят на кухонном столе и смотрели на дверь, ожидая, пока я вернусь домой", — рассказала одна пользовательница.

Другой пользователь посоветовал включать звуки природы или завести котенка, чтобы животное не грустило.

Какие признаки свидетельствуют о том, что коту грустно

Коты, как и люди, испытывают различные эмоции, в том числе печаль. На это могут указывать разнообразные признаки: как пишет РБК-Украина, даже если коты не способны плакать, то это не значит, что у них все в порядке. Вот какие признаки указывают на то, что животному грустно:

перестают играть с любимыми игрушками;

изменяется аппетит;

изменилось поведение в отношении пользования туалетом;

избегают контактов или же проявляют чрезмерную привязанность к владельцам;

отстраняются или чрезмерно мяукают;

показывают деструктивное поведение.

Также признаками тоски у кошек могут быть изменения в местах сна или уходе за собой.

