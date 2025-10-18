Женщина приютила крошечного котенка: она не была готова к тому, что из него выросло (фото)

Женщина решила спасти из приюта 3-недельного крошечного котенка, который был в тяжелом состоянии и страдал от инфекций. Однако она не была готова к тому, что из него вырастет.

Мэри Куломб из Лас-Вегаса и не подозревала, что пушистый малыш, который нуждался в круглосуточном уходе, со временем превратится в роскошную кошку с длиннющим хвостом. Своей историей женщина поделилась с изданием Newsweek.

Когда Мэри увидела Грэмлин (так она назвала котенка) впервые, она выглядела удручающе: у нее были выпученные напуганные глаза и шерсть, хаотично торчащая во все стороны. Крошечный хвост и не имел намека на то, каким пышным он станет в будущем.

Однако в последующие месяцы Гремлин отчаянно боролась за свою жизнь и превратилась в красивую кошку с хвостом, длина которого соответствует длине ее тела. Хвост рос буквально каждую неделю, Мэри утверждала, что ей казалось, будто он "взорвался".

Женщина показала, как выглядит ее любимица сейчас, подписав кадр словами: "Она справилась с хвостом".

Newsweek | крошечный котенок превратился в кошку с пышной шерстью и длиннющим хвостом

Фотографиями своей кошки Мэри также поделилась в соцсетях. На платформе Reddit пользователи бурно отреагировали на необычно большую длину хвоста животного и похвалили "названную маму" за усилия, которые она приложила ради того, чтобы Грэмлин была спасена и выросла замечательной кошкой.

"Это не хвост. Это королевский перьевой шлейф", — пошутил один из пользователей.

"Когда она ходит, смею сказать, что это 100% изящная походка", — сделал комплимент другой комментатор.

"Ой, эта кошечка выглядит так, будто ты вытащил ее из стиральной машины посреди цикла стирки", — подметила пользовательница.

Сейчас, как рассказывает Мэри, хвост Грэмлин продолжает неустанно расти. Женщина признается, что совсем не ожидала, что маленький напуганный котенок будет обладать таким пышным хвостом.

