Женщина на месяц оставила кота маме: она не могла поверить в то, что увидела после приезда (видео)

Лина Редфорд, художница и владелица рыжего кота, оставила на месяц любимца своей маме, когда ей нужно было в поездку. Однако то, что она увидела по возвращении, шокировало ее.

Владелица не была готова к тому, что ее кот Синбад настолько изменится, ведь мама женщины чрезмерно заботилась о животном. Эту историю Лина рассказала изданию Newsweek.

Выяснилось, что женщина выиграла резиденцию для художников и ей нужно было уехать в длительную поездку в другой город. Лина решила, что лучшим будет оставить любимца маме в Праге, надеясь, что она должным образом позаботится о нем. Мама художницы в то время уже занималась двумя котами, к которым относилась с заботой и любовью.

Однако когда Лина вернулась из поездки, то заметила, что Синбад существенно поправился. Этими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

Кот набрал несколько килограммов, находясь у "бабушки" в течение всего месяца. Это стало следствием чрезмерной заботы матери женщины о животном.

Как призналась Лина в комментарии медиа, она впервые узнала о том, что ее гиперактивный кот поправился у матери, когда та прислала ей фотографию. Однако тогда владелица подумала, что кадр сгенерировал искусственный интеллект.

Мама художницы объяснила набор веса у кота тем, что "тестировала новые бренды и вкусы корма".

Видеоролик, на котором Лина показала своего питомца, собрал более 170 тысяч лайков среди пользователей, а также сотни комментариев. Люди бурно обсуждают изменения Синбада. Их мнения разделились: кто-то критикует маму владелицы и говорит, что "никогда бы не доверил их животное", а некоторые шутят по этому поводу.

"Так эффект бабушки работает даже на животных?", — пошутил один из комментаторов.

Как помочь коту избавиться от лишнего веса

Лишний вес у кошек, как и у людей, может стать причиной возникновения серьезных проблем со здоровьем. Как говорится на платформе Cats Protection, ожирение может вызвать у кошек диабет, мочевыводящие заболевания и артрит.

Эксперты также дали несколько советов, как владельцам помочь котам избавиться от лишнего веса:

постепенно уменьшать суточную норму пищи;

сократить или полностью отказаться от кошачьих лакомств;

регулярно взвешивать животное, чтобы понимать, есть ли прогресс в похудении;

добавить в рацион полезные продукты, которые способствуют уменьшению веса;

активно проводить время с котом — например, играть в игры.

