Женщина вышла из дома сама: она не была готова к реакции кошки на поступок (фото)
Женщина решила выйти из дома сама на некоторое время, чтобы проверить реакцию своей любимицы — бенгальской кошки. Однако то, что она увидела, вызвало удивление и заставило пообещать больше не оставлять любимицу.
Маленькая бенгальская кошка неожиданно смутилась и начала суетиться, громко мяукая. Женщина поделилась трогательными кадрами в TikTok, которые покорили пользователей и вызвали волну эмоций.
Животное, испытывая тревожность из-за разлуки со своим человеком, испуганно бегало по комнате. После этого кошка уселась возле дверей со стеклянными вставками, за которыми за реакцией наблюдала женщина, и смущенно поглядывала сквозь них, оглядываясь вокруг в поисках владелицы.
Владелица не надеялась, что реакция животного будет настолько драматичной и заставит ее пожалеть о своем поступке.
"Прекратите. Я притворилась, что иду, чтобы посмотреть, что она делает, когда меня нет дома, и на самом деле я больше никогда не буду выходить из дома. Простите, это разбило мне сердце", — подписала кадры женщина.
Пользователи в сети выразили соболезнования встревоженной кошке, а также поделились собственными историями о пушистых любимцах.
"Иногда мой котик будит меня так рано на завтрак. Я возвращаюсь спать сразу после того, как даю ему завтрак. Он, видимо, тоже сонный, потому что когда заканчивает есть, забывает, что я была с ним, и начинает так громко плакать, что я его не зову", — поделилась одна из комментаторов.
Другой пользователь рассказал, что его коты начали проверять состояние друг друга, когда услышали тревожное мяуканье ее кошки.
Могут ли кошки испытывать стресс, когда их оставляют дома в одиночестве?
Некоторые коты действительно могут переживать стресс, когда их владельцы оставляют дома наедине, пишет медиа Cats Protection. О стрессе у питомцев могут свидетельствовать следующие признаки:
- чрезмерное мяуканье;
- больший, чем обычно, испуг от громких звуков;
- кот отказывается от еды;
- животное чаще царапает мебель и другие предметы в доме;
- кот прячется в доме чаще, чем обычно;
- в крайних случаях стресс у кошек сопровождается проблемами с пищеварением.
