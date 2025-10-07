Жінка вийшла з дому сама: вона не була готовою до реакції кішки на вчинок (фото)

Жінка вирішила вийти з дому сама на деякий час, аби перевірити реакцію своєї улюблениці — бенгальської кішки. Однак те, що вона побачила, викликало здивування й змусило пообіцяти більше не залишати улюбленицю.

Маленька бенгальська кішка несподівано збентежилася та почала метушитися, голосно нявкаючи. Жінка поділилася зворушливими кадрами у TikTok, які підкорили користувачів та викликали хвилю емоцій.

Тварина, відчуваючи тривожність через розлуку зі своєю людиною, злякано бігала кімнатою. Після цього кішка всілася біля дверей зі скляними вставками, за якими за реакцією спостерігала жінка, й збентежено поглядала крізь них, роззираючись довкола у пошуках власниці.

Власниця не сподівалася, що реакція тварини буде настільки драматичною й змусить її пошкодувати про свій вчинок.

"Припиніть. Я прикинулася, що йду, щоб подивитися, що вона робить, коли мене немає вдома, і насправді я більше ніколи не буду виходити з дому. Вибачте, це розбило мені серце", — підписала кадри жінка.

Користувачі у мережі висловили співчуття стривоженій кішці, а також поділилися власними історіями про пухнастих улюбленців.

"Іноді мій котик будить мене так рано на сніданок. Я повертаюся спати одразу після того, як даю йому сніданок. Він, мабуть, теж сонний, бо коли закінчує їсти, забуває, що я була з ним, і починає так голосно плакати, що я його не кличу", — поділилася одна з коментаторок.

Інший користувач розповів, що його коти почали перевіряти стан одне одного, коли почули бентежне нявкання її кішки.

Чи можуть коти відчувати стрес, коли їх залишають вдома на самоті?

Деякі коти справді можуть переживати стрес, коли їх власники залишають вдома наодинці, пише медіа Cats Protection. Про стрес в улюбленців можуть свідчити наступні ознаки:

надмірне нявкання;

більший, ніж зазвичай, переляк від гучних звуків;

кіт відмовляється від їжі;

тварина частіше дряпає меблі та інші предмети у домі;

кіт ховається у домі частіше, ніж зазвичай;

у крайніх випадках стрес у котів супроводжується проблемами з травленням.

