"Будильник вищого класу": мережу підкорили кадри, як кішка щоранку зворушливо пробуджує власницю (фото)

Смугаста кішка кожного ранку вилазить на ліжко та пробуджує свою власницю, однак робить це зовсім не так, як звикли більшість домашніх котів.

Тварина, на відміну від багатьох інших представників свого роду, поводиться цілком спокійно й не вимагає у господаря вже від ранку їжу. Кішка зовсім не галасує і практично безшумно кожного дня пробуджує свою власницю, якій, схоже, не потрібен будильник. Своєю історією жінка поділилася на сторінці у TikTok.

Відеоролик, на якому улюблениця будить власницю, підкорив користувачів мережі, швидко зібравши понад 2,7 мільйона переглядів та ще понад 748 200 уподобань.

На кадрах видно, як кішка вранці рішуче залазить на ліжко, де спить її власниця. Тварина намагається її розбудити м’якими ударами головою та заспокійливим муркотінням. Також кішка дбайливо вилизує долоню жінки.

Скриншоти | кішка пробуджує свою власницю

"Спить? Ніколи про це не чула, бо це моя кішка, яка щоранку намагається мене розбудити", — підписала відеоролик власниця тварини.

Користувачі відреагували на кадри численними коментарями. Більшість коментаторів здивовані, оскільки діляться власними історіями пробудження від улюбленців, які відбуваються зовсім по-іншому.

"Мій кіт гойдається на жалюзі та стрибає з узголів’я мого ліжка мені на живіт. Це будильник вищого класу, пані", — зазначив користувач із нікнеймом Eevie1.

Інший коментатор поскаржився, що його кіт пробуджує кусанням за щиколотки.

"Ваш кіт такий ввічливий, що мій кричить мені в обличчя і наступає мені на обличчя", — зазначив ще один користувач.

Коти деяких коментаторів будять своїх власників не вранці, а серед ночі, не турбуючись про їхній сон.

Чому деякі коти будять власників посеред ночі

Коти часто можуть будити своїх власників посеред ночі. Однак портал The Spruce Pets пише, що це може бути не забаганкою.

Коти можуть будити людей серед ночі через низку причин:

тварина може недоотримувати достатньо стимуляції, збагачення та фізичних навантажень протягом періодів активності, й тому хоче погратися серед ночі;

ви більшість часу проводите на роботі, поки кіт перебуває вдома наодинці. Через це він може шукати собі товариства уночі;

кіт зголоднів або ж його мучить спрага;

розклад тварини не сихронізований із розкладом власника;

розлади сну можуть бути ознакою хвороби у кота.

