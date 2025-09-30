"Будильник высшего класса": сеть покорили кадры, как кошка каждое утро трогательно пробуждает владелицу (фото)

Полосатая кошка каждое утро вылезает на кровать и пробуждает свою владелицу, однако делает это совсем не так, как привыкли большинство домашних котов.

Животное, в отличие от многих других представителей своего рода, ведет себя вполне спокойно и не требует у хозяина уже с утра еду. Кошка совсем не шумит и практически бесшумно каждый день пробуждает свою владелицу, которой, похоже, не нужен будильник. Своей историей женщина поделилась на странице в TikTok.

Видеоролик, на котором любимица будит хозяйку, покорил пользователей сети, быстро собрав более 2,7 миллиона просмотров и еще более 748 200 лайков.

На кадрах видно, как кошка утром решительно залезает на кровать, где спит ее хозяйка. Животное пытается ее разбудить мягкими ударами головой и успокаивающим мурлыканьем. Также кошка бережно вылизывает ладонь женщины.

"Спит? Никогда об этом не слышала, потому что это моя кошка, которая каждое утро пытается меня разбудить", — подписала видеоролик владелица животного.

Пользователи отреагировали на кадры многочисленными комментариями. Большинство комментаторов удивлены, поскольку делятся собственными историями пробуждения от любимцев, которые происходят совсем по-другому.

"Мой кот качается на жалюзи и прыгает с изголовья моей кровати мне на живот. Это будильник высшего класса, госпожа", — отметил пользователь с никнеймом Eevie1.

Другой комментатор пожаловался, что его кот пробуждает кусанием за лодыжки.

"Ваш кот такой вежливый, что мой кричит мне в лицо и наступает мне на лицо", — отметил еще один пользователь.

Коты некоторых комментаторов будят своих владельцев не утром, а среди ночи, не беспокоясь об их сне.

Почему некоторые коты будят владельцев посреди ночи

Коты часто могут будить своих владельцев посреди ночи. Однако портал The Spruce Pets пишет, что это может быть не прихотью.

Коты могут будить людей среди ночи по ряду причин:

животное может недополучать достаточно стимуляции, обогащения и физических нагрузок в течение периодов активности, и поэтому хочет поиграть среди ночи;

вы большую часть времени проводите на работе, пока кот находится дома в одиночестве. Из-за этого он может искать себе общества ночью;

кот проголодался или же его мучает жажда;

расписание животного не синхронизировано с расписанием владельца;

расстройства сна могут быть признаком болезни у кота.

