Женщина приютила бездомного котенка: через несколько месяцев она поняла, что что-то пошло не так (фото)

Одриана из США подобрала около 2 лет назад бездомного котенка, а через несколько месяцев поняла, что что-то пошло не так, и она, видимо, допустила большую ошибку.

Правда открылась во время визита к ветеринару. Своей необычной историей воспитания бездомного котенка Одриана поделилась в соцсетях, рассказало издание Newsweek.

Первые сигналы о том, что котенок необычный, американка заметила, когда животное быстрыми темпами начало набирать вес. Так, только за первые 4 месяца котенок набрал около 15 фунтов. К тому же во время игры животное неоднократно демонстрировало чрезмерную агрессию и нападало на свою владелицу.

Скриншоты | женщина завела необычного бездомного котенка

Когда женщина привела котенка на прививку после ветеринара, тот шокировал ее заявлением о том, что животное на самом деле — помесь. Врач отметил, что это — вероятно, наполовину рысь, из-за чего Одриану могут ждать неожиданные испытания.

Ветеринар разрешил женщине оставить котенка себе в случае, если он не станет слишком агрессивным. Женщина так и сделала, однако через некоторое время после этого животное сбежало от нее.

Через несколько месяцев после побега Одриана начала замечать "котенка": он возвращался на ферму в виде уже взрослой рыси. Однако через некоторое время бывший домашний любимец начал воровать мелких животных с фермы, кур и уток. Поймать хищника владельцам фермы так и не удалось.

Когда женщина поделилась историей в соцсетях, пользователи TikTok засыпали видеоролик комментариями, утверждая, что котенок может быть представителем породы американский бобтейл. Комментаторы назвали животное "очаровательным".

Можно ли заводить рысь в качестве домашнего питомца?

Рыси — довольно крупные хищники, привыкшие жить в дикой природе. Однако портал A-Z Animals утверждает, что рысей можно держать как домашних питомцев в некоторых штатах США и странах, где эти животные водятся.

В некоторых штатах и странах запрещено заводить рысь в качестве домашнего любимца. Вот что нужно об этом знать:

кое-где эти животные оказались под угрозой исчезновения, чем обусловлены ограничения и запреты на заведение их в качестве домашних любимцев;

рыси не одомашнены, и им не хватает черт для того, чтобы стать спокойными и любящими животными, благосклонными к присутствию людей;

рысям нужен особый рацион, в частности много мяса.

