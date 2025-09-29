Жінка прихистила безпритульне кошеня: через кілька місяців вона зрозуміла, що щось пішло не так (фото)

Одріана зі США підібрала близько 2 років тому безпритульне кошеня, а через кілька місяців зрозуміла, що щось пішло не так, й вона, мабуть, припустилася великої помилки.

Правда відкрилася під час візиту до ветеринара. Своєю незвичайною історією виховання безпритульного кошеняти Одріана поділилася у соцмережах, розповіло видання Newsweek.

Перші сигнали про те, що кошеня незвичайне, американка помітила, коли тварина швидкими темпами почала набирати вагу. Так, лише за перших 4 місяці кошеня набрало близько 15 фунтів. До того ж під час гри тварина неодноразово демонструвала надмірну агресію та нападала на свою власницю.

Коли жінка привела кошеня на щеплення після ветеринара, той шокував її заявою про те, що тварина насправді — помісь. Лікар зазначив, що це — ймовірно, наполовину рись, через що на Одріану можуть чекати несподівані випробування.

Ветеринар дозволив жінці залишити кошеня собі у випадку, якщо воно не стане надто агресивним. Жінка так і зробила, однак через деякий час після цього тварина втекла від неї.

Через кілька місяців після втечі Одріана почала помічати "кошеня": воно поверталося на ферму у вигляді вже дорослої рисі. Однак через деякий час колишній домашній улюбленець почав красти дрібних тварин з ферми, курей та качок. Спіймати хижака власникам ферми так і не вдалося.

Коли жінка поділилася історією у соцмережах, користувачі TikTok засипали відеоролик коментарями, стверджуючи, що кошеня може бути представником породи американський бобтейл. Коментатори назвали тварину "чарівною".

Чи можна заводити рись як домашнього улюбленця?

Рисі — доволі великі хижаки, звиклі жити у дикій природі. Однак портал A-Z Animals стверджує, що рисей можна тримати як домашніх улюбленців у деяких штатах США та країнах, де ці тварини водяться.

У деяких штатах та країнах заборонено заводити рись як домашнього улюбленця. Ось що потрібно про це знати:

подекуди ці тварини опинилися під загрозою зникнення, чим обумовлені обмеження та заборони щодо заведення їх у ролі домашніх улюбленців;

рисі не одомашнені, і їм бракує рис для того, щоб стати спокійними та люблячими тваринами, прихильними до присутності людей;

рисям потрібний особливий раціон, зокрема багато м'яса.

