Власники завели кошеня для самотньої кішки: вони не були готовими до реакції на нового улюбленця (фото)

Стурбоване подружжя вирішило завести для своєї домашньої кішки маленьке кошеня, оскільки побоювалося, аби вона не страждала від самотності. Однак пара не була готовою до такої реакції улюблениці на появу пухнастого малюка в домі.

Related video

Кішка Фезер зовсім не зраділа через появу кошеняти, й виказала реакцію, яка викликала ще більше занепокоєння у подружжя. Пара поділилася реакцією тварини у TikTok, де на відеоролик бурхливо відреагували користувачі.

На кадрах видно, як кішка зневажливо спостерігає за тим, як крихітне чорне кошеня грається. Фезер не виказала турботи чи зацікавленості до нової тварини у домі й усіляко демонструвала свою незгоду.

Скриншоти | реакція кішки на кошеня шокувала власників

"Думаючи, що наша кішка самотня, ми вирішили завести кошеня. Вона його ненавидить", — підписали власники відеоролик.

Однак у коментарях вони поділилися, що з часом ситуація змінилася й коти подружилися. Попри те, Фезер виказує певну ревність, оскільки вона тривалий час була єдиною улюбленицею у своїй сім'ї.

"Жарти жартами. Вони зараз чудово ладнають. Але так, Фезер сумує за тими днями, коли був дитиною в сім'ї", — зазначило подружжя.

Кадри зневажливого погляду кішки на кошеня підкорили мережу. Відеоролик за короткий час зібрав понад 707 000 переглядів і понад 149 000 уподобань у TikTok.

Чимало користувачів поділилися власним досвідом такого "знайомства". З'ясувалося, що коти нерідко саме так реагують вперше на появу нових улюбленців.

"Можливо, вона й оговтається! Моїй кішці знадобилася хвилинка, але тепер, через стільки років, вони з любов’ю терплять одна одну", — зізналася одна з коментаторок.

Інший користувач поділився, що йому довелося завести третього кота, оскільки перший не ладнав з другим після його появи у домі.

Як познайомити свого кота з новим улюбленцем

Поява нового кота у домі може бути складним випробуванням для іншої тварини. На платформі Humane World for Animals дають поради, як зробити так, аби знайомство пройшло легко та без негативних наслідків для тварин:

розділіть тварин: спершу слід тримати котів в окремих кімнатах — це потрібно для адаптації нового улюбленця;

створіть позитивні асоціації: покажіть котам, що коли вони бачаться одне з одним, трапляються хороші речі. Наприклад, весела гра;

не залишайте тварин без нагляду на початковому етапі;

налаштуйте котів на позитивні стосунки.

Нагадаємо, раніше жінка у соцмережах поділилася кадрами, як її кожного ранку по-особливому будить кішка.

Також медіа Newsweek ділилося історією, як жінка прихистила безпритульне кошеня, однак швидко зрозуміла, що щось пішло не так.