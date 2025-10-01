Владельцы завели котенка для одинокой кошки: они не были готовы к реакции на нового любимца (фото)

Обеспокоенные супруги решили завести для своей домашней кошки маленького котенка, поскольку опасались, чтобы она не страдала от одиночества. Однако пара не была готова к такой реакции любимицы на появление пушистого малыша в доме.

Кошка Фезер совсем не обрадовалась появлению котенка, и выказала реакцию, которая вызвала еще большее беспокойство у супругов. Пара поделилась реакцией животного в TikTok, где на видеоролик бурно отреагировали пользователи.

На кадрах видно, как кошка пренебрежительно наблюдает за тем, как крошечный черный котенок играет. Фезер не проявила заботы или интереса к новому животному в доме и всячески демонстрировала свое несогласие.

Скриншоты | реакция кошки на котенка шокировала владельцев

"Думая, что наша кошка одинока, мы решили завести котенка. Она его ненавидит", — подписали владельцы видеоролик.

Однако в комментариях они поделились, что со временем ситуация изменилась и коты подружились. Несмотря на то, Фезер выражает определенную ревность, поскольку она долгое время была единственной любимицей в своей семье.

"Шутки шутками. Они сейчас прекрасно ладят. Но да, Фезер скучает по тем дням, когда был ребенком в семье", — отметили супруги.

Кадры пренебрежительного взгляда кошки на котенка покорили сеть. Видеоролик за короткое время собрал более 707 000 просмотров и более 149 000 лайков в TikTok.

Многие пользователи поделились собственным опытом такого "знакомства". Выяснилось, что коты нередко именно так реагируют впервые на появление новых питомцев.

"Возможно, она и придет в себя! Моей кошке понадобилась минутка, но теперь, спустя столько лет, они с любовью терпят друг друга", — призналась одна из комментаторов.

Другой пользователь поделился, что ему пришлось завести третьего кота, поскольку первый не ладил со вторым после его появления в доме.

Как познакомить своего кота с новым питомцем

Появление нового кота в доме может быть сложным испытанием для другого животного. На платформе Humane World for Animals дают советы, как сделать так, чтобы знакомство прошло легко и без негативных последствий для животных:

разделите животных: сначала следует держать котов в отдельных комнатах — это нужно для адаптации нового любимца;

создайте положительные ассоциации: покажите котам, что когда они видятся друг с другом, случаются хорошие вещи. Например, веселая игра;

не оставляйте животных без присмотра на начальном этапе;

настройте котов на позитивные отношения.

