Копирует выходки: женщина показала, как ведет себя ее кошка, воспитывавшаяся собакой (фото)
Женщина приютила кошку, когда та была еще маленьким котенком, в дом, где уже проживал длинношерстный чихуахуа по кличке Элфи. Но со временем она поняла: теперь у нее "две собаки".
Белый котенок, которому дали имя Мод, со временем начал полностью копировать поведение своего пушистого друга. Владелица животных Сейдж решила поделиться в TikTok кадрами, как собака и кот дружат и невероятно похожи между собой по поведению.
На кадрах Мод ходит за Элфи, куда бы тот ни шел, проходя вслед за собакой даже сквозь проем в двери. Также кошка даже высовывает язык и тяжело дышит, как это делают собаки, пытается грызть собачьи лакомства. В определенный момент Мод даже борется на равных с Элфи.
Женщина подписала кадры с животными так: "Кошка, которую воспитала моя собака".
Как выяснилось, котенок должен был быть в семье только на передержке, пока ей не найдут хороших "опекунов". Однако когда Сейдж увидела, как животные подружились, решила оставить Мод навсегда у себя. Теперь Мод и Элфи — по-настоящему закадычные друзья.
Видеоролик со смешными любимцами покорил сеть. Кадры облетели соцсеть и за несколько дней собрали более 450 тысяч лайков и 2,5 миллиона просмотров, а также сотни комментариев.
"Знает ли она, что она кошка?", — спросил один из пользователей.
Другой пользователь пошутил, что кошка "просто родилась не в том теле". Еще один комментатор спросил в шутку у владелицы, есть ли у нее на самом деле две собаки.
Как "подружить" кота и собаку
Несмотря на то, что собаки и кошки часто находят общий язык довольно быстро и без вмешательства владельцев, иногда случается так, что любимцев в одном доме приходится примирять. Портал Animal Humane Society дает советы, как это можно сделать лучше всего:
- найти пространство в доме, которое будет доступно только для кота, чтобы он мог там безопасно спрятаться;
- отделить собаку и кошку в первые дни;
- кормить животных по разные стороны закрытых дверей в первые дни;
- обучать основным командам — воспитывать собаку;
- начать физическое знакомство, когда животные "будут готовы" к этому;
- повторять знакомство: последовательно организовывать встречи для животных;
- постепенно давать питомцам больше пространства для свободы.
