Копіює витівки: жінка показала, як поводиться її кішка, що виховувалася собакою (фото)

Жінка прихистила кішку, коли та була ще маленьким кошеням, у дім, де вже проживав довгошерстий чихуахуа на прізвисько Елфі. Але з часом вона зрозуміла: тепер у неї "дві собаки".

Біле кошеня, якому дали ім'я Мод, з часом почало повністю копіювати поведінку свого пухнастого друга. Власниця тварин Сейдж вирішила поділитися у TikTok кадрами, як собака і кіт товаришують і неймовірно схожі між собою за поведінкою.

На кадрах Мод ходить за Елфі, куди б той не йшов, проходячи слідом за собакою навіть крізь отвір у дверях. Також кішка навіть висолоплює язика та важко дихає, як це роблять собаки, намагається гризти собачі ласощі. У певний момент Мод навіть бореться на рівних з Елфі.

Колаж Фокус | кішка повторює поведінку собаки

Жінка підписала кадри з тваринами так: "Кішка, яку виховав мій собака".

Як з'ясувалося, кошеня мало бути у сім'ї лише на перетриманні, допоки їй не знайдуть хороших "опікунів". Однак коли Сейдж побачила, як тварини потоваришували, вирішила залишити Мод назавжди у себе. Тепер Мод і Елфі — по-справжньому нерозлучні друзі.

Відеоролик зі смішними улюбленцями підкорив мережу. Кадри облетіли соцмережу й за кілька днів зібрали понад 450 тисяч уподобань та 2,5 мільйона переглядів, а також сотні коментарів.

"Чи знає вона, що вона кішка?", — запитав один із користувачів.

Інший користувач пожартував, що кішка "просто народилася не в тому тілі". Ще один коментатор запитав жартома у власниці, чи у неї насправді дві собаки.

Як "подружити" кота і собаку

Попри те, що собаки і коти часто знаходять спільну мову доволі швидко та без втручання власників, іноді трапляється так, що улюбленців в одному домі доводиться примирювати. Портал Animal Humane Society дає поради, як це можна зробити найкраще:

знайти простір у будинку, який буде доступним лише для кота, аби він міг там безпечно заховатися;

відокремити собаку і кота у перші дні;

годувати тварин по різні боки зачинених дверей у перші дні;

навчати основних команд — виховувати собаку;

розпочати фізичне знайомство, коли тварини "будуть готовими" до цього;

повторювати знайомство: послідовно організовувати зустрічі для тварин;

поступово давати улюбленцям більше простору для свободи.

