Кіт після прогулянки повернувся з посланням: власницю здивувало, що тварина веде подвійне життя (фото)

Мешканка Сан-Антоніо, що у Каліфорнії, несподівано для себе з'ясувала, що її кіт веде таємне "подвійне життя", коли тварина одного разу повернулася з прогулянки.

Жінка побачила, що до ошийника її рудого кота Ранго прикріплена записка. Кадрами з несподіваною знахідкою власниця тварини поділилася у TikTok, де викликала бурхливу реакцію у користувачів.

Відеоролик демонструє, як Ранго, підстрибуючи, покидає свій дім. Жінка думає, що тварина традиційно відправилася на прогулянку на вулиці. Однак через деякий час рудий кіт повертається з прикріпленою на жовтому клаптику паперу запискою.

Скриншот | кіт повернувся додому з запискою від сусідів

Жінка підписала відеоролик словами: "Мені завжди цікаво, куди він іде такий схвильований".

Відповідь на її питання дала наступна сцена, на якій улюбленець вже повернувся додому. З'ясувалося, що тварина ходить гратися до сусідів.

"Він повертається із запискою. Просто щоб у нього було подвійне життя (друга сім'я)", — пояснила власниця.

У записці, яку знайшла жінка, хтось запитував, чия це тварина та як її звати.

"Примітка. Він чийсь кіт? Як його звати? (він бавився з нами)", — йшлося у тексті записки.

Відеоролик із котом-мандрівником став популярним у мережі й швидко зібрав понад 2,9 мільйона переглядів і 504 800 уподобань на платформі. Люди здебільшого ділилися власними історіями мандрів їхніх котів.

"Мій кіт зник на 2 місяці, а потім одного дня повернувся, а через кілька днів я побачив, як хтось опублікував фотографії мого кота, на якому він зник", — розповів один із коментаторів.

Як організувати безпечні прогулянки кота на вулиці

Попри те, що прогулянки для котів здаються звичайною справою для багатьох господарів, іноді це може створювати небезпеку для тварин. Медіа Happy Cats Haven пише, що потрібно правильно привчати тварину до вуличних прогулянок від початку, дотримуючись таких порад:

гуляйте з котами на повідку: спершу слід привчити тварину гуляти з повідком по будинку, перш ніж виводити на вулицю, аби вона звикла;

виберіть безпечне та тихе місце для прогулянок на вулиці;

заохочуйте кота до прогулянок ласощами;

якщо тварина злякалася, заведіть її додому;

не дозволяйте коту відходити надто далеко від вас.

Турботливим господарям також слід прикріплювати до ошийника інформацію про адресу проживання та контакти власників, аби при втечі можна було швидко повернути тварину додому.

