Кот после прогулки вернулся с посланием: владелицу удивило, что животное ведет двойную жизнь (фото)

Жительница Сан-Антонио, что в Калифорнии, неожиданно для себя выяснила, что ее кот ведет тайную "двойную жизнь", когда животное однажды вернулось с прогулки.

Женщина увидела, что к ошейнику ее рыжего кота Ранго прикреплена записка. Кадрами с неожиданной находкой владелица животного поделилась в TikTok, где вызвала бурную реакцию у пользователей.

Видеоролик демонстрирует, как Ранго, подпрыгивая, покидает свой дом. Женщина думает, что животное традиционно отправилось на прогулку на улице. Однако через некоторое время рыжий кот возвращается с прикрепленной на желтом клочке бумаги запиской.

Скриншот | кот вернулся домой с запиской от соседей

Женщина подписала видеоролик словами: "Мне всегда интересно, куда он идет такой взволнованный".

Ответ на ее вопрос дала следующая сцена, на которой любимец уже вернулся домой. Выяснилось, что животное ходит играть к соседям.

"Он возвращается с запиской. Просто чтобы у него была двойная жизнь (вторая семья)", — пояснила владелица.

В записке, которую нашла женщина, кто-то спрашивал, чье это животное и как его зовут.

"Примечание. Он чей-то кот? Как его зовут (он играл с нами)", — говорилось в тексте записки.

Видеоролик с котом-путешественником стал популярным в сети и быстро собрал более 2,9 миллиона просмотров и 504 800 лайков на платформе. Люди в основном делились собственными историями путешествий их котов.

"Мой кот исчез на 2 месяца, а потом однажды вернулся, а через несколько дней я увидел, как кто-то опубликовал фотографии моего кота, на котором он исчез", — рассказал один из комментаторов.

Как организовать безопасные прогулки кота на улице

Несмотря на то, что прогулки для кошек кажутся обычным делом для многих хозяев, иногда это может создавать опасность для животных. Медиа Happy Cats Haven пишет, что нужно правильно приучать животное к уличным прогулкам с самого начала, следуя таким советам:

гуляйте с котами на поводке: сначала следует приучить животное гулять с поводком по дому, прежде чем выводить на улицу, чтобы оно привыкло;

выберите безопасное и тихое место для прогулок на улице;

поощряйте кота к прогулкам лакомствами;

если животное испугалось, заведите его домой;

не позволяйте кошке отходить слишком далеко от вас.

Заботливым хозяевам также следует прикреплять к ошейнику информацию об адресе проживания и контакты владельцев, чтобы при побеге можно было быстро вернуть животное домой.

