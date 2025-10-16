Жінка на місяць залишила кота мамі: вона не могла повірити у те, що побачила після приїзду (відео)

Ліна Редфорд, художниця і власниця рудого кота, залишила на місяць улюбленця своїй мамі, коли їй потрібно було у поїздку. Однак те, що вона побачила після повернення, шокувало її.

Related video

Власниця не була готовою до того, що її кіт Сінбад настільки зміниться, адже мама жінки надмірно дбала про тварину. Цю історію Ліна розповіла виданню Newsweek.

З'ясувалося, що жінка виграла резиденцію для художників і їй потрібно було поїхати у тривалу поїздку в інше місто. Ліна вирішила, що найкращим буде залишити улюбленця мамі у Празі, сподіваючись, що вона у належний спосіб подбає про нього. Мама художниці на той час вже опікувалася двома котами, до яких ставилася з турботою та любов'ю.

Однак коли Ліна повернулася з поїздки, то помітила, що Сінбад суттєво погладшав. Цими кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Кіт набрав кілька кілограмів, перебуваючи у "бабусі" упродовж лише місяця. Це стало наслідком надмірної турботи матері жінки про тварину.

Як зізналася Ліна у коментарі медіа, вона вперше дізналася про те, що її гіперактивний кіт погладшав у матері, коли та надіслала їй фотографію. Однак тоді власниця подумала, що кадр згенерував штучний інтелект.

Мама художниці пояснила набір ваги у кота тим, що "тестувала нові бренди та смаки корму".

Відеоролик, на якому Ліна показала свого улюбленця, зібрав понад 170 тисяч уподобань серед користувачів, а також сотні коментарів. Люди бурхливо обговорюють зміни Сінбада. Їхні думки розділилися: хтось критикує маму власниці й каже, що "ніколи б не довірив їх тварину", а дехто жартує з цього приводу.

"То ефект бабусі працює навіть на тварин?", — пожартував один із коментаторів.

Як допомогти котові позбутися зайвої ваги

Зайва вага у котів, як і в людей, може стати причиною виникнення серйозних проблем зі здоров'ям. Як йдеться на платформі Cats Protection, ожиріння може спричинити у котів діабет, сечовивідні захворювання та артрит.

Експерти також дали кілька порад, як власникам допомогти котам позбутися зайвої ваги:

поступово зменшувати добову норму їжі;

скоротити або повністю відмовитися від котячих ласощів;

регулярно зважувати тварину, аби розуміти, чи є прогрес у схудненні;

додати у раціон корисні продукти, які сприяють зменшенню ваги;

активно проводити час із котом — наприклад, гратися в ігри.

Нагадаємо, раніше жінка поділилася кадрами у мережі, як її кішка копіює поведінку собаки.

Також власниця показала, як вийшла з дому сама: реакція її кота підкорила мережу.