Жінка прихистила крихітне кошеня: вона не була готовою до того, що з нього виросло (фото)

Жінка вирішила врятувати з притулку 3-тижневе крихітне кошеня, яке було у важкому стані та страждало від інфекцій. Однак вона не була готовою до того, що з нього виросте.

Мері Куломб з Лас-Вегаса і не підозрювала, що пухнастий малюк, який потребував цілодобового догляду, з часом перетвориться на розкішну кішку з довжелезним хвостом. Своєю історією жінка поділилася з виданням Newsweek.

Коли Мері побачила Гремлін (так вона назвала кошеня) вперше, вона мала гнітючий вигляд: у неї були вирячені налякані очі та шерсть, що хаотично стирчала навсібіч. Крихітний хвіст і не мав натяку на те, яким пишним він стане у майбутньому.

Однак у наступні місяці Гремлін відчайдушно боролася за своє життя й перетворилася у красиву кішку з хвостом, довжина якого відповідає довжині її тіла. Хвіст ріс буквально щотижня, Мері стверджувала, що їй здавалося, наче він "вибухнув".

Жінка показала, як виглядає її улюблениця зараз, підписавши кадр словами: "Вона впоралася з хвостом".

Newsweek

Фотографіями своєї кішки Мері також поділилася у соцмережах. На платформі Reddit користувачі бурхливо відреагували на незвично велику довжину хвоста тварини й похвалили "названу маму" за зусилля, які вона доклала заради того, аби Гремлін була врятованою та виросла чудовою кішкою.

"Це не хвіст. Це королівський пір'яний шлейф", — пожартував один із користувачів.

"Коли вона ходить, смію сказати, що це 100% витончена хода", — зробив комплімент інший коментатор.

"Ой, ця кішечка виглядає так, ніби ти витягнув її з пральної машини посеред циклу прання", — підмітила дописувачка.

Зараз, як розповідає Мері, хвіст Гремлін продовжує невпинно рости. Жінка зізнається, що зовсім не очікувала, що маленьке налякане кошеня володітиме таким пишним хвостом.

