Женщина установила автоматическую кормушку для кошки: однако животное придумало, как обойти систему (фото)

30-летняя жительница Хьюстона, что в штате Техас, США, решила установить дома автоматическую кормушку для контроля порций и соблюдения графиков питания ее любимицы. Однако она не была готова к тому, что кошка сможет ее обмануть.

Александра Келси, владелица двух котов, внезапно выяснила, что животное однажды сломало кормушку, съев большой запас корма, заготовленный наперед. Об инциденте она поделилась с корреспондентами издания Newsweek.

Женщина подумала об автоматической кормушке, когда заметила, что ее любимцы испытывают недостаток пищи, из-за чего начали агрессивно переедать корм, а также доедать остатки пищи, которые были на обеденном столе. Тогда она начала использовать автоматический прибор для кормления животных — все для того, чтобы контролировать порции и в целом режим питания питомцев.

Однако в августе произошел случай, когда одна из кошек по имени Спарроу сумела поломать свою кормушку. Мало того, животное съело запас корма, которого бы должно было хватить на неделю или же две.

"Моя кошка сломала свою автоматическую кормушку и за ночь съела еду, которой хватило бы на неделю-две", — рассказала Александра.

Newsweek | кошка после того, как сломала автоматическую кормушку

На кадрах, которыми женщина поделилась с пользователями в TikTok, видны последствия переедания животного, которое сломало кормушку и полакомилось любимым кормом вволю. На фото, которые показала Александра, женщина подняла любимицу и в кадр попал округлый живот кошки. Однако любимица, кажется, совсем не чувствовала угрызений совести из-за своего поступка.

Видеоролик получил бешеную популярность в сети, получив более 7 миллионов просмотров и еще более миллиона предпочтений. Пользователи бурно отреагировали на историю Александры, однако их мнения разделились: кому-то ситуация кажется комичной, а кто-то начал серьезно размышлять над тем, как же правильно нужно кормить котов, чтобы подобных случаев не случалось.

"Всех кошек следует кормить свободно, поскольку они хищники, они не переедают естественным образом. Наличие пищи, когда они голодны, соответствует их естественным инстинктам и не приведет к перекармливанию", — отметил один из пользователей.

Как не перекармливать кота?

Кошачье питание играет одну из важнейших ролей в здоровье животного. Медиа We Love Catz рассказывает, какие признаки указывают на то, что владельцы перекармливают своих кошек:

владелец не обращает особого внимания на тип пищи — кота не стоит кормить только сухим кормом;

владелец не отмеряет порции пищи: котов лучше кормить несколько раз в день небольшими порциями;

хозяин не учитывает уникальные характеристики питомца: речь идет об образе жизни животного, возрасте, здоровье и т.д;

владелец забывает о кошачьих "лакомствах" в рационе.

