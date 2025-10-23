Жінка перенесла операцію: те, що робить тепер її кішка, підкорило мережу (фото)

Жінка перенесла операцію на коліні, а коли повернулася додому, то не могла повірити у те, що робить її 18-місячна чорна кішка.

Сара Пур була здивована, коли побачила як її кішка Боббі намагається допомогти їй одужати й поводиться так, наче відчуває її біль. Своєю історією жінка поділилася у дописі на Reddit.

Боббі, яка з'явилася у Сари менше трьох місяців тому, після повернення жінки додому одразу ж вляглася біля її ноги, яку оперували медики. Кішка лягла на ногу та одразу ж почала муркотіти.

Коли ж Сара лягла спати разом із партнером, то Боббі вляглася поміж ними.

Reddit | кішка намагається допомогти власниці одужати після операції

У коментарі для видання Newsweek Сара поділилася цікавими спостереженнями. З'ясувалося, що з часу повернення додому після операції Боббі намагається бути ближче до травмованого коліна, однак ніколи не намагається сісти на нього, наче не хоче спричинити біль у жінки.

Жінка була зворушена такою поведінкою улюблениці й не могла повірити у те, що коти так можуть робити. Вона поцікавилася у користувачів мережі, які також виховують котів, чи це нормальна поведінка для чотирилапих. Її допис став популярним і зібрав понад 600 коментарів на платформі.

"Так! А частота їхнього муркотіння, на думку деяких, може сприяти загоєнню та росту кісток", — відповів один із користувачів.

Інший користувач зауважив, що коти "добре знають", коли погано їхнім улюбленцям.

Чи можуть коти відчувати біль у власників?

Коти здатні формувати сильний емоційний зв'язок зі своїми власниками. Завдяки органам чуття вони можуть відчувати, що болить у людини, пише медіа Catster. Зокрема, як стверджує видання, коти мають здатність відчувати у людини:

хвороби та фізичний біль: вважається, що це пов'язано з їхнім сильним нюхом, який може відчувати хімічні зміни в організмі людини;

емоційний біль: коти можуть розпізнавати різні емоції у людей, спостерігаючи за виразом обличчя та голосом.

Видання також пише, що коти можуть реагувати на біль у власника стресом, тому радить бути уважним до поведінки улюбленців.

