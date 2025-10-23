Женщина перенесла операцию: то, что делает теперь ее кошка, покорило сеть (фото)

Женщина перенесла операцию на колене, а когда вернулась домой, то не могла поверить в то, что делает ее 18-месячная черная кошка.

Сара Пур была удивлена, когда увидела как ее кошка Бобби пытается помочь ей выздороветь и ведет себя так, как будто чувствует ее боль. Своей историей женщина поделилась в заметке на Reddit.

Бобби, которая появилась у Сары менее трех месяцев назад, после возвращения женщины домой сразу же улеглась возле ее ноги, которую оперировали медики. Кошка легла на ногу и сразу же начала мурлыкать.

Когда же Сара легла спать вместе с партнером, то Бобби улеглась между ними.

Reddit | кошка пытается помочь владелице выздороветь после операции

В комментарии для издания Newsweek Сара поделилась интересными наблюдениями. Выяснилось, что со времени возвращения домой после операции Бобби пытается быть ближе к травмированному колену, однако никогда не пытается сесть на него, как будто не хочет вызвать боль у женщины.

Відео дня

Женщина была тронута таким поведением любимицы и не могла поверить в то, что коты так могут делать. Она поинтересовалась у пользователей сети, которые также воспитывают котов, нормальное ли это поведение для четвероногих. Ее сообщение стало популярным и собрало более 600 комментариев на платформе.

"Да! А частота их мурлыканья, по мнению некоторых, может способствовать заживлению и росту костей", — ответил один из пользователей.

Другой пользователь заметил, что коты "хорошо знают", когда плохо их любимцам.

Могут ли коты чувствовать боль у владельцев?

Коты способны формировать сильную эмоциональную связь со своими владельцами. Благодаря органам чувств они могут чувствовать, что болит у человека, пишет медиа Catster. В частности, как утверждает издание, коты обладают способностью чувствовать у человека:

болезни и физическая боль: считается, что это связано с их сильным обонянием, которое может чувствовать химические изменения в организме человека;

эмоциональная боль: кошки могут распознавать различные эмоции у людей, наблюдая за выражением лица и голосом.

Издание также пишет, что коты могут реагировать на боль у владельца стрессом, поэтому советует быть внимательным к поведению любимцев.

Напомним, 20 октября издание Newsweek рассказало историю, как женщина установила автоматическую кормушку для кошки: однако животное придумало, как можно обойти систему.

Также в Newsweek ранее рассказали, как женщина установила камеру наблюдения за кошкой: то, что любимица делает в одиночестве, шокировало ее.