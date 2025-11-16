В семье заболела собака: владелица не была готова к тому, что теперь делает кот (видео)

Кот после болезни собаки неожиданно начал проявлять внимание к животному, демонстрируя странное поведение в то время, когда владелица занималась реабилитацией любимца.

Эмбер Акварт массировала собаке Окли раненое место, как вдруг заметила нетипичное внимание кота Ривера. Поведение питомца тронуло ее и покорило сеть, когда владелица выложила нежные кадры на свою страницу в Instagram.

"Я заметила, что мой кот начал вести себя иначе после того, как моя старая собака нуждалась в реабилитации... Он подходил каждый раз, когда я делала Окли массаж", — рассказала Эмбер.

Она утверждает, что когда Ривер подходил к ним, то проявлял неожиданные заботу и попечение. Женщина убеждена, что таким образом кот стремился оказать поддержку старой собаке, чтобы та чувствовала себя лучше и выздоравливала.

В комментарии для издания Newsweek Эмбер призналась, что Ривер попал в семью сначала для передержки. Однако через некоторое время семья привязалась к нему и больше не захотела отпускать, с тех пор животное живет вместе с Эмбер и ее близкими.

Владелица также рассказала, что отношения собаки и кота почти изначально были товарищескими. Однако когда у Окли диагностировали артрит, Ривер начал проявлять нежность, заботу и внимание о своем друге. Когда же началась реабилитация, кот сначала приходил и внимательно следил за процессом, а потом и сам присоединился к массажу, который Эмбер делает для Окли.

"Коты могут иметь несправедливую репутацию отчужденных или отстраненных, но Ривер является доказательством того, что они могут формировать глубокие, нежные связи не только с людьми, но и с собаками", — резюмировала Эмбер.

Видеоролик, который она выложила в сеть, быстро обрел популярность, собрав более 7 миллионов лайков и еще почти 53 миллиона просмотров в Instagram. Пользователей, как и саму Эмбер, тронули такие кадры.

"О, прекратите, они такие милые", — заметил один из пользователей.

Другой предположил, что кот "лечит собаку своим милым способом".

Как правильно знакомить котов и собак?

Знакомство домашних любимцев с новыми членами семьи следует осуществлять осторожно и тщательно следить за процессом, чтобы не возникло вражды. Портал DogsTrust советует придерживаться нескольких важных советов при знакомстве:

осуществить "обмен ароматами" с помощью игрушек или других вещей;

создать отдельные зоны в доме;

использовать физические барьеры;

определенное время держать животных отдельно;

следить за реакцией котов, поскольку они меньшие и более уязвимые животные.

