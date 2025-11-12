Женщину подставил ее собственный кот перед важным событием: она не знает, как ей быть дальше (видео)

Женщина из Нью-Гемпшира (США) Сара Мишель решила провести выходной со своим рыжим котом Рупертом. Но пушистый серьезно "подставил" хозяйку перед важным для нее событием.

Во время развлечений с котиком, четвероногий серьезно поцарапал женщину и оставил на ее лбу два шрама за несколько дней до ее фотосессии для помолвки. Об этом американка рассказала в своем TikTok.

Ролик с неприятной ситуацией стал вирусным — набрал более 8,4 млн просмотров. Оказалось, что Руперт залез на подоконник над кроватью и играл с жалюзи, но на этот раз произошла неприятная история.

Пушистый кот поскользнулся и упал прямо на владелицу, а его задние когти оставили на лице Мишель две большие царапины. Женщина говорит, что сразу почувствовала сильную боль.

"Я сразу почувствовала сильную боль, закрыла левый глаз рукой, а когда ее сняла, увидела много крови", — рассказала американка изданию Newsweek.

Відео дня

Ее жених Уилл мгновенно подскочил и увел ее в ванную, после чего они помчались к скорой помощи. Самое страшное для нее — мысль о предстоящей фотосессии помолвки. К царапинам добавился еще и синяк от того, что во время падения кота упали жалюзи, так что лицо выглядело еще хуже.

К счастью, раны удалось зафиксировать клеем, и швов не понадобилось. Сама Сра обратилась к сети за советом, где предлагали перенести съемку или даже избавиться от кота. Владелица объяснила, что это была абсолютно случайная ситуация, и она очень любит своих двух котов, Руперта и Юки.

"Руперт еще котенок, он энергичный и игривый, но это был не его характер, а несчастный случай. Когда он спокойный, он моя тень и постоянно обнимает меня", — рассказала женщина.

Как медсестра с восьмилетним опытом, Мишель знала, на что обращать внимание относительно возможного заражения. Она убеждена, что раны заживают хорошо, и никакой серьезной опасности нет.

"Это будет история, которую я буду рассказывать долго, а шрамы всегда будут напоминать о Руперте и его влиянии на нашу жизнь", — добавила Сара и показала в новом видео в TikTok процесс заживления.

Реакция сети

Видео с котом и двумя царапинами уже собрало тысячи комментариев. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Тю, да ничего там такого страшного нет", — сказал бы Руперт";

"Кот тебя просто разнес";

"Кажется, ему совсем пофиг на тебя";

"В конце концов, кот сам виноват, а если упал — то что тут сделаешь?";

"Поверь, заживет довольно быстро. А вот воспоминания будут на очень долго".

Ранее Фокус рассказывал о том, как реакция кота на "возвращение домой" рассмешила сеть. В американском городке Ренделз-таун в штате Мэриленд сосед вернул кота владелице, показав его на камеру входной двери.

Впоследствии стало известно, что кот обиделся на владелицу из-за ее поездки. Жительница США уехала на неделю из дома и попросила соседку посмотреть за котом Плутоном, а его реакция ее подруге стала вирусной.