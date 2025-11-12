Жінку підставив її власний кіт перед важливою подією: вона не знає, як їй бути далі (відео)

Жінка з Нью-Гемпширу (США) Сара Мішель вирішила провести вихідний зі своїм рудим котом Рупертом. Але пухнастий серйозно "підставив" хазяйку перед важливою для неї подією.

Під час розваг з котиком, чотирилапий серйозно подряпав жінку та залишив на її лобі два шрами за кілька днів до її фотосесію для заручин. Про це американка розповіла в своєму TikTok.

Ролик з неприємною ситуацією став вірусним — набрав понад 8,4 млн переглядів. Виявилося, що Руперт заліз на підвіконня над ліжком та грався із жалюзі, але цього разу сталася неприємна історія.

Пухнастий кіт послизнувся і впав прямо на власницю, а його задні кігті залишили на обличчі Мішель дві великі подряпини. Жінка говорить, що відразу відчула сильний біль.

"Я відразу відчула сильний біль, закрила ліве око рукою, а коли її зняла, побачила багато крові", — розповіла американка виданню Newsweek.

Відео дня

Її наречений Вілл миттєво підскочив і повів її до ванної, після чого вони помчали до швидкої допомоги. Найстрашніше для Мішель — думка про майбутню фотосесію заручин. До подряпин додався ще й синяк від того, що під час падіння кота впали жалюзі, тож обличчя виглядало ще гірше.

На щастя, рани вдалося зафіксувати клеєм, і швів не знадобилося. Сама Мішель звернулася до мережі за порадою, де пропонували перенести зйомку або навіть позбутися кота. Власниця пояснила, що це була абсолютно випадкова ситуація, і вона дуже любить своїх двох котів, Руперта та Юкі.

"Руперт ще кошеня, він енергійний і грайливий, але це був не його характер, а нещасний випадок. Коли він спокійний, він моя тінь і постійно обіймає мене", — розповіла жінка.

Як медсестра з восьмирічним досвідом, Мішель знала, на що звертати увагу щодо можливого зараження. Вона переконана, що рани гояться добре, і жодної серйозної небезпеки немає.

"Це буде історія, яку я розповідатиму довго, а шрами завжди нагадуватимуть про Руперта і його вплив на наше життя", — додала Сара та показала в новому відео в TikTok процес загоєння.

Реакція мережі

Відео з котом і двома подряпинами вже зібрало тисячі коментарів. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Тю, та нічого там аж такого страшного нема", — сказав би Руперт";

"Кіт тебе просто розніс";

"Здається, йому зовсім пофіг на тебе";

"Зрештою, кіт сам винуватий, а коли впав — то що тут зробиш?";

"Повір, заживе доволі швидко. А от спогади будуть на дуже довго".

Раніше Фокус розповідав про те, як реакція кота на "повернення додому" розсмішила мережу. В американському містечку Ренделз-таун у штаті Мериленд сусід повернув кота власниці, показавши його на камеру вхідних дверей.

Згодом стало відомо, що кіт образився на власницю через її поїздку. Мешканка США поїхала на тиждень з дому та попросила сусідку подивитися за котом Плутоном, а його реакція її подрузі стала вірусною.