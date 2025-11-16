У сім'ї захворів собака: власниця не була готовою до того, що тепер робить кіт (відео)

Кіт після хвороби собаки несподівано почав виявляти увагу до тварини, демонструючи дивну поведінку у той час, коли власниця займалася реабілітацією улюбленця.

Ембер Акварт масажувала собаці Оклі поранене місце, аж раптом зауважила нетипову увагу кота Рівера. Поведінка улюбленця зворушила її й підкорила мережу, коли власниця виклала ніжні кадри на свою сторінку в Instagram.

"Я помітила, що мій кіт почав поводитися інакше після того, як мій старий собака потребував реабілітації… Він підходив щоразу, коли я робила Оклі масаж", — розповіла Ембер.

Вона стверджує, що коли Рівер підходив до них, то виявляв несподівані турботу та піклування. Жінка переконана, що у такий спосіб кіт прагнув виявити підтримку старому собаці, аби той почувався краще та одужував.

У коментарі для видання Newsweek Ембер зізналася, що Рівер потрапив у родину спершу для перетримки. Однак за деякий час сім'я прив'язалася до нього й більше не захотіла відпускати, відтоді тварина живе разом з Ембер та її близькими.

Власниця також розповіла, що стосунки собаки і кота майже від початку були товариськими. Однак коли у Оклі діагностували артрит, Рівер почав виявляти ніжність, турботу та увагу про свого друга. Коли ж почалася реабілітація, кіт спершу приходив та уважно стежив за процесом, а тоді й сам долучився до масажу, який Ембер робить для Оклі.

"Коти можуть мати несправедливу репутацію відчужених або відсторонених, але Рівер є доказом того, що вони можуть формувати глибокі, ніжні зв'язки не лише з людьми, а й із собаками", — резюмувала Ембер.

Відеоролик, який вона виклала у мережу, швидко здобув популярність, зібравши понад 7 мільйонів уподобань та ще майже 53 мільйони переглядів в Instagram. Користувачів, як і саму Ембер, зворушили такі кадри.

"О, припиніть, вони такі милі", — зауважив один із користувачів.

Інший припустив, що кіт "лікує собаку своїм милим способом".

Як правильно знайомити котів і собак?

Знайомство домашніх улюбленців з новими членами сім'ї варто здійснювати обережно та ретельно слідкувати за процесом, аби не виникло ворожнечі. Портал DogsTrust радить дотримуватися кількох важливих порад при знайомстві:

здійснити "обмін ароматами" за допомогою іграшок чи інших речей;

створити окремі зони у будинку;

використовувати фізичні бар'єри;

певний час тримати тварин окремо;

стежити за реакцію котів, оскільки вони менші та більш вразливі тварини.

