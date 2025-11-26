Пара не могла зрозуміти, куди пропадають гроші: потім вони побачили, що робить кішка (фото)

Пара довго не могла зрозуміти, куди дівається готівка, яку хлопець залишає на відкритому місці у будинку. Одного разу вони викрили таємницю зникнення, прослідкувавши за своєю кішкою.

Кілька тижнів пішло на те, щоб усвідомити, що готівку хлопця цупить кішка дівчини, а потім ховає гроші у своєму "котячому королівстві". Про цю історію розповіло видання Newsweek.

Після тривалих пошуків загадково зниклих грошей у будинку, до яких доступу більше не мав ніхто, Кейтлін разом з хлопцем вирішили завітати з "обшуками" у котячу хатку, встановлену поблизу тумбочки, куди хлопець клав готівку. Чоловік засунув руку у котячий сховок й почав діставати звідти гроші пачками.

Newsweek | пара застукала кішку на гарячому, коли та крала гроші

Цікаво, що під час обшуків кішка сіла неподалік та пильно спостерігала за тим, що відбувається.

"Типова кішка любить скидати речі з тумбочки. Мій хлопець поклав свої гроші на тумбочку, яка стоїть поруч із котячим будиночком. Кіт скидав гроші з тумбочки в котячий будиночок", — розповіла Кейтлін у коментарі виданню.

Дівчина зізналася, що раніше подібних випадків з її улюбленицею не траплялося. Пригадала лише одну схожу ситуацію, коли їй довелося ховати від кішки котячу м'яту, оскільки та постійно намагалася її поцупити.

Реакція користувачів

Кейтлін поділилася кумедною історією у TikTok. Відео швидко стало популярним серед користувачів та зібрало понад 6,2 мільйона переглядів і сотні коментарів. Більшість користувачів стали на захист кішки.

"У нього був ордер? Це схоже на незаконний обшук, не знаю", — зауважив один із коментаторів.

Інший користувач припустив, що кішка не цупила, а навпаки — знаходила гроші та поміщала їх у своєму сховку, аби вони нікуди не пропала.

