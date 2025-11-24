Женщина оставила собаку дома: когда вернулась, застала неожиданное послание на пороге (фото)

Женщина оставила свою многомесячную собаку дома наедине, а когда вернулась, была шокирована, увидев на двери неожиданную записку от соседей.

Выяснилось, что щенок таксы по имени Мартини не дает покоя соседям, когда ее владелица Бьянка оставляет наедине дома. Забавной историей женщина поделилась на своей странице в TikTok.

Записка на бумаге розового цвета, прикрепленная к двери, застала Бьянку врасплох. Там, в написанном от руки сообщении, говорилось о том, что на самом деле делает такса, когда остается одна дома.

Послание оставил один из соседей женщины, который в тексте раскрыл, что Мартини непрерывно лает, когда хозяйка уходит из дома. Также он призвал Бьянку обратить внимание на дрессировку питомца, намекнув на то, что питомца нужно воспитывать.

Записка, которую получила владелица таксы

Когда женщина проверила камеры видеонаблюдения в доме, то убедилась в том, что годовалая Мартини на самом деле лает. Однако информацию о том, что это происходит "непрерывно", Бьянка отвергла: утверждает, что соседи только разводят сплетни о ней.

К тому же, как выяснилось, раздражительный сосед оставил записку в то время, когда Мартине было всего три месяца. С тех пор щенок повзрослел и эта проблема полностью исчезла, рассказала владелица в соцсетях.

Реакция пользователей

Ее история стала популярной среди пользователей, собрав более 600 тысяч просмотров и более 100 тысяч лайков. Комментаторы в основном стали на защиту женщины и ее маленькой любимицы.

"Она даже не лаяла. Она явно пела", — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что это лишь хобби таксы.

К тому же история Бьянки и Мартини оказалась неодиночной. Другие пользователи рассказали собственный опыт коммуникации с помощью записок с соседями.

"На нашей двери была записка с надписью: "Ваша собака лает, когда листья на дереве немного шевелится", — рассказал другой комментатор.

Стоит заметить, что эксперты утверждают о том, что собаки могут чрезмерно лаять из-за скуки, тревоги разлуки, страха, территориального инстинкта или для привлечения внимания. Некоторые животные могут испытывать стресс, оставаясь дома наедине.

