Женщина приобрела маленького щенка мелкой породы: она была шокирована, когда собака выросла

Джессика Коллинз из Великобритании приобрела щенка породы мини такса, однако была ошарашена, когда ее любимец вырос в гигантского пса.

О невероятной истории собаки по кличке Уинстон рассказала сама женщина в своем TikTok.

Джессика приобрела Уинстона у заводчика, который заверил ее, что это миниатюрная такса. На первых фотографиях Уинстон был настолько крошечным, что легко помещался на одной ладони Джессики.

Однако Уинстон не переставал расти. Впоследствии владелица обнаружила, что он является результатом скрещивания: его мать была мини таксой, а отец — стандартной таксой. Стандартные таксы также являются достаточно небольшими собаками, которые весят до 13 килограммов и имеют высоту 18-30 см. Но Уинстон превысил даже эти показатели, став "джамбо-размером", как его назвала хозяйка.

Сейчас Уинстон весит невероятные 18 килограммов, что значительно превышает средний вес даже полноразмерной таксы. На видео, опубликованных Джессикой, видно, что когда она вытягивает его, он растягивается от ее плеч до колен.

В то же время Джессика заверила, что несмотря на неожиданный размер, она все равно обожает своего Уинстона.

Отметим, что мини такса — это порода, которая была выведена в XIX веке как маленькая собака-компаньон, и обычно представители этой породы имеют высоту в холке всего 10-18 сантиметров и весят не более 4,5-5,4 килограмма.

