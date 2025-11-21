Проверка фактов: собаки с синей шерстью в Чернобыле стали предметом дискуссии (фото, видео)

В конце 2025 года в соцсетях начали распространять фотографии, якобы сделанные вблизи Чернобыльской зоны отчуждения, на которых видно собак с ярко-синим мехом. Обнародованные кадры вызвали оживленную дискуссию, а ученые и специалисты указали на вероятную причину.

Издание Snopes решило проверить эти фотографии и ответить на два вопроса — не являются ли они фейком и какое объяснение имеет такой феномен, если он является правдивым.

Снимки действительно сделали участники программы Dogs of Chernobyl — инициативы, которая помогает потомкам брошенных домашних животных, которые с 1986 года живут в зоне, запрещенной для пребывания из-за радиоактивного загрязнения. Медицинский директор программы доктор Дженнифер Бетц сообщила по электронной почте, что команда впервые увидела этих "синих собак" в начале октября.

12 октября Dogs of Chernobyl опубликовали видео кобальтового оттенка животных в Instagram, а 17 октября — дополнительные фото в Facebook. Организация даже выложила метаданные, подтверждающие: фото сделаны 6 октября в Чернобыле.

"Мы не подделываем фото и не красим собак. У нас нет ни времени, ни необходимости для таких вещей. Если вам кажется, что мы врем — просто проходите мимо", — говорится в заметке Dogs of Chernobyl.

В Чернобыле заметили несколько синих собак Фото: Facebook

Доктор Бетц также категорична: шансов, что цвет связан с радиацией, составляет 0%. По ее словам, синее вещество было поверхностным, только на шерсти, и почти полностью исчезло в течение недели. Команда увидела трех собак, "почти полностью покрытых синим", во время операции по отлову и стерилизации животных. Поймать этих собак так и не удалось.

Вероятный источник цвета — старый переносной туалет, стоявший рядом. В таких туалетах используют яркую синюю жидкость-дезодоратор.

"Мы не можем на 100% подтвердить эту версию, но это наиболее вероятно", — добавила Бетц.

Dogs of Chernobyl иногда метят собак синим меловым маркером, однако маркировка на голове совсем не похожа на массивную окраску, которую увидели на этот раз. Все животные, включая "синих", выглядят здоровыми, а само вещество не опасно, если собака не будет лизать его в большом количестве.

Специалисты не обнаружили признаков редактирования или искусственной генерации изображений. После проверки имеющихся фактов и сопоставления метаданных, там даю однозначный вывод — эти изображения являются правдивыми.

Вывод проекта по фотографиям с синими собаками Чернобыля Фото: Snopes

