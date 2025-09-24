Проверка фактов: работы по переносу церкви в Норвегии стали интернет-сенсацией (фото)

В конце августа 2025 года в городе Кируна было решено перенести старую местную церковь на другое место. Поэтому команда специалистов провела масштабные работы по перемещению объекта, видео с которым попало в сеть и стало вирусным.

Издание Snopes решило проверить эту информацию на предмет двух вопросов — является ли это видео настоящим, а также установить точную локацию проведения соответствующих работ.

Ускоренные кадры показывали, как целое здание церкви с красноватым фасадом движется по дороге. Один из пользователей X подписал видео: "Церковь в Норвегии, которую переносят".

Клипы этого сюрреалистического процесса также распространялись в других соцсетях. Специалисты проекта подтвердили, что эта запись является настоящей, то есть не создана и не изменена искусственным интеллектом.

Однако специалисты указывают, что автор ролика допустила ошибку. По данным из открытых источников, в городе Кируна запланирован перенос местной церкви, но она расположена в Швеции, а не в Норвегии.

Перенос церкви в Кируне, Швеция Фото: Getty Images Перенос церкви в Кируне, Швеция Фото: Getty Images

На конкретном видео видно, как церковь перевозят на восток по дороге Ломбьоледен на окраине Кируны. Поэтому утверждение считается "преимущественно правдивым".

"По данным муниципалитета Кируны, перемещение произошло 19-20 августа. Шведские и международные СМИ сообщили, что церковь прибыла на новое место, как и планировалось, 20 августа. Всем желающим предлагали наблюдать за процессом лично или в прямом эфире шведского вещателя SVT", — говорится в тексте проверки членов проекта.

Власти Кируны решили перевезти более чем 650-тонную церковь целиком, поскольку проседание почвы угрожало ее старому участку. Кируна является домом крупнейшей в мире подземной шахты по добыче железной руды.

Вещатель SVT сообщил, что церковь достигла нового места на востоке города 20 августа примерно в 14:30. Инженеры будут продолжать выравнивать здание на новом участке еще несколько дней. Горнодобывающая компания LKAB, которая профинансировала перенос церкви, заявила, что стоимость операции составила около 500 миллионов шведских крон (около 2,21 млрд грн).

Заключение проекта

По всей имеющейся информации и проверкой видео на влияние монтажа или ИИ, специалисты проекта Snopes делают однозначный вывод. Это видео является настоящим, а неточность касается указанной локации.

Вывод проекта по видео с церковью Фото: Snopes

