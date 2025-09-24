Перевірка фактів: роботи з перенесення церкви в Норвегії стали інтернет-сенсацією (фото)

Наприкінці серпня 2025 року в місті Кіруна було вирішено перенести стару місцеву церкву на інше місце. Тому команда фахівців провела масштабні роботи з переміщення об'єкта, відео з яким потрапило в мережу та стало вірусним.

Related video

Видання Snopes вирішило перевірити цю інформацію на предмет двох питань — чи є це відео справжнім, а також встановити точну локацію проведення відповідних робіт.

Прискорені кадри показували, як цілу будівлю церкви з червонуватим фасадом рухається дорогою. Один із користувачів X підписав відео: "Церква в Норвегії, яку переносять".

Кліпи цього сюрреалістичного процесу також ширилися в інших соцмережах. Фахівці проєкту підтвердили, що цей запис є справжнім, тобто не створений і не змінений штучним інтелектом.

Однак спеціалісти вказують, що авторка ролика припустилася помилки. За даними з відкритих джерел, в місті Кіруна заплановане перенесення місцевої церкви, але вона розташована у Швеції, а не в Норвегії.

Перенесення церкви в Кіруні, Швеція Фото: Getty Images Перенесення церкви в Кіруні, Швеція Фото: Getty Images

На конкретному відео видно, як церкву перевозять на схід дорогою Ломбьоледен на околиці Кіруни. Тому твердження вважається "переважно правдивим".

"За даними муніципалітету Кіруни, переміщення відбулося 19–20 серпня. Шведські та міжнародні ЗМІ повідомили, що церква прибула на нове місце, як і планувалося, 20 серпня. Усім охочим пропонували спостерігати за процесом особисто або в прямому ефірі шведського мовника SVT", — йдеться в тексті перевірки членів проєкту.

Влада Кіруни вирішила перевезти більш ніж 650-тонну церкву цілком, оскільки просідання ґрунту загрожувало її старій ділянці. Кіруна є домівкою найбільшої у світі підземної шахти з видобутку залізної руди.

Мовник SVT повідомив, що церква досягла нового місця на сході міста 20 серпня приблизно о 14:30. Інженери продовжуватимуть вирівнювати будівлю на новій ділянці ще кілька днів. Гірничодобувна компанія LKAB, яка профінансувала перенесення церкви, заявила, що вартість операції склала близько 500 мільйонів шведських крон (близько 2,21 млрд грн).

Висновок проєкту

За всією наявною інформацією та перевіркою відео на вплив монтажу чи ШІ, фахівці проєкту Snopes роблять однозначний висновок. Це відео є справжнім, а неточність стосується вказаної локації.

Висновок проєкту щодо відео з церквою Фото: Snopes

Раніше Фокус розповідав, навіщо люди закидають кросівки на дроти і які таємниці вони приховують. Таке видовище поширене в усьому світі, і експерти зазначають, що цьому існує безліч пояснень.

Згодом стало відомо про старе фото мегалодона, яке стало сенсацією в соцмережах. Команда судна "Seesturm" нібито виявила живого мегалодона в Північному морі, попри наукові дані про його вимирання 3,6 мільйона років тому.