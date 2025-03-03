Перевірка фактів: навіщо люди закидають кросівки на дроти і які таємниці вони приховують
Хоч би де ви перебували, найімовірніше, вам доведеться побачити кросівки, що звисають із дротів. Таке видовище поширене в усьому світі, і експерти зазначають, що цьому існує безліч пояснень.
У багатьох країнах і містах можна побачити кросівки та інше взуття, що висить на дротах, стовпах і деревах. Видання Snopes вирішило перевірити правдивість цього факту.
Подібне явище викликає безліч теорій, але однозначного пояснення не існує.
Існує безліч версій того, чому взуття опиняється на дротах. Ось лише деякі з них:
- Злочинні групи. Дехто вважає, що банди використовують взуття для позначення своєї території.
- Акт глузування. Хулігани нібито відбирають взуття в дітей і закидають його на дроти як знущання.
- Меморіал. Члени вуличних угруповань створюють неофіційні пам'ятники в місцях загибелі друзів.
- Сигнал про наркотики. За однією з теорій, наркоторговці позначають у такий спосіб точки продажу.
- Безпека польотів. Є думка, що взуття допомагає пілотам літаків, що летять низько, помічати дроти.
- Ритуал дорослішання. Іноді взуття пов'язують із моментами дорослішання, такими як втрата цноти.
- Шкільні традиції. Випускники можуть залишати взуття як символ прощання зі школою.
- Розвага. Діти просто закидають взуття заради веселощів, особливо якщо пара вже зношена.
Схожі традиції існують і в інших регіонах. Наприклад, на південному заході США старі черевики перевертають і вішають на парканні стовпи. Одні вважають, що так домовласники повідомляють про свій від'їзд, інші — що це просто випадковий елемент декору.
Серед військовослужбовців поширений звичай кидати старі армійські черевики на дроти, коли йдуть зі служби. Дехто вважає, що це робиться після закінчення базової підготовки, інші — що тільки при остаточному звільненні.
Часто черевики перед цим фарбують у жовтий або помаранчевий колір.
Зрештою, точної відповіді, чому взуття опиняється на дротах, немає. Можливо, це просто одна з форм народного мистецтва або спосіб самовираження, адже люди традиційно прикрашають своє оточення, чи то будинки на Різдво, чи то вулиці на честь свят. Можливо, взуття на проводах — це просто частина цієї звички. А може, це традиція, яку підтримують люди просто тому, що вони бачать, як це роблять інші.
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