Перевірка фактів: навіщо люди закидають кросівки на дроти і які таємниці вони приховують

Хоч би де ви перебували, найімовірніше, вам доведеться побачити кросівки, що звисають із дротів. Таке видовище поширене в усьому світі, і експерти зазначають, що цьому існує безліч пояснень.

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У багатьох країнах і містах можна побачити кросівки та інше взуття, що висить на дротах, стовпах і деревах. Видання Snopes вирішило перевірити правдивість цього факту.

Подібне явище викликає безліч теорій, але однозначного пояснення не існує.

Існує безліч версій того, чому взуття опиняється на дротах. Ось лише деякі з них:

Злочинні групи. Дехто вважає, що банди використовують взуття для позначення своєї території.

Акт глузування. Хулігани нібито відбирають взуття в дітей і закидають його на дроти як знущання.

Меморіал. Члени вуличних угруповань створюють неофіційні пам'ятники в місцях загибелі друзів.

Сигнал про наркотики. За однією з теорій, наркоторговці позначають у такий спосіб точки продажу.

Безпека польотів. Є думка, що взуття допомагає пілотам літаків, що летять низько, помічати дроти.

Ритуал дорослішання. Іноді взуття пов'язують із моментами дорослішання, такими як втрата цноти.

Шкільні традиції. Випускники можуть залишати взуття як символ прощання зі школою.

Розвага. Діти просто закидають взуття заради веселощів, особливо якщо пара вже зношена.

Схожі традиції існують і в інших регіонах. Наприклад, на південному заході США старі черевики перевертають і вішають на парканні стовпи. Одні вважають, що так домовласники повідомляють про свій від'їзд, інші — що це просто випадковий елемент декору.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

Серед військовослужбовців поширений звичай кидати старі армійські черевики на дроти, коли йдуть зі служби. Дехто вважає, що це робиться після закінчення базової підготовки, інші — що тільки при остаточному звільненні.

Часто черевики перед цим фарбують у жовтий або помаранчевий колір.

Зрештою, точної відповіді, чому взуття опиняється на дротах, немає Фото: Snopes

Зрештою, точної відповіді, чому взуття опиняється на дротах, немає. Можливо, це просто одна з форм народного мистецтва або спосіб самовираження, адже люди традиційно прикрашають своє оточення, чи то будинки на Різдво, чи то вулиці на честь свят. Можливо, взуття на проводах — це просто частина цієї звички. А може, це традиція, яку підтримують люди просто тому, що вони бачать, як це роблять інші.

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